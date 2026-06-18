Планът на Макрон проработи, Тръмп остана очарован от вечерята във Версай СНИМКИ

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Президентът Доналд Тръмп включи в чара си в сряда вечерта, когато пристигна във Версайския дворец за пищна вечеря, организирана от френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит.

Тръмп определено беше в настроение и похвали първата двойка на Франция. "Това е толкова красиво. Благодарим на президента, а Брижит е невероятна жена“, възкликна Тръмп.

Тръмп беше в известния френски дворец, за да проведе двустранна вечеря с Макрон, но Белият дом също така заяви, че президентът е подписал меморандум за разбирателство с Иран по време на посещението - тъй като войната с Иран доминираше в разговора на срещата на Г-7 тази седмица.

Той се среща с други световни лидери от понеделник в Евиан ле Бен, частта от Франция, която докосва Женевското езеро.

Отдавна се носеха слухове, че Тръмп ще посети Версай по време на това пътуване до Франция.

Но графикът на президента не се промени официално до вторник, тъй като той направи спирка до двореца, разположен на около 16 километра от Париж, преди да отлети обратно за Съединените щати.

"Аз съм фен на красивите места“, отговори Тръмп за поканата от страна на Макрон и добави:

"Версай не е златно листо, Версай е истинска сделка“, каза Тръмп.

Вечеря, посветена на Америка

Макрон обясни вечерята на критиците, като каза, че е била в чест на 250-годишнината на Америка, тъй като Франция е изиграла ключова роля в независимостта на САЩ.

Дворецът Версай е избран с ясна цел - защото е "исторически символ на френско-американското приятелство“, каза служител от Елисейския дворец пред The Guardian.

Вероятно мястото е избрано и заради добре познатото обожание на президента пред разкоша.

Откакто се завърна в Белия дом през януари 2025 г., един от най-важните проекти на Тръмп е изграждането на бална зала в Белия дом. Той е поел и много други строителни проекти на Белия дом, включително боядисване на части от Овалния кабинет в злато.

Президентът получи частна обиколка на някои от стаите на Версай, преди да вечеря с Макрон в Долната галерия.

В истински европейски стил вечерята започна едва в 22:53 ч. местно време.

Менюто се състоеше от бели аспержи с омар и хайвер, печено пиле с трюфели и резенчета картофи, печени със сирене Конт - гратен Дофиноа - а за десерт - пай с горещ шоколад и ванилов сладолед, съобщиха от Белия дом.

Зрителите на срещата на двойките бяха очаровани да видят как двамата лидери ще се поздравят.

Дуото се е ръкувало неловко няколко пъти през годините, като ръкостисканията им "предсмъртно“ станаха вирусни.

Кадри от 2017 г. показват как двамата лидери се хващат за ръце в продължение на 29 секунди.

Миналата година двамата се срещнаха пред Белия дом и ги видяха да се хващат един за друг в продължение на мъчителните 12 секунди, докато позираха за снимки.