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Захарова: Назначаването на Федоров за съветник на Крозето е "изключително нелепо"

Бившият украински министър пое поста в италианското военно ведомство

01.09.2026 | 16:22 ч. 9
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Русия разкритикува неотдавнашното назначаване от министъра на отбраната Гуидо Крозето на бившия украински министър на отбраната Михайло Федоров за негов съветник по въпросите на военните технологии, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи назначението като "изключително нелепо" и "достойно за сатирична история от покойния велик детски писател Джани Родари".

"Те биха предпочели Италия първо да се консултира с Москва. Ние мислим само за Рим, а не за Москва или Киев", отговори италианският министър, защитавайки избора на Федоров и неговия опит.

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На 28 август бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров прие длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия.

35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военния елит и политическите му съперници.

При назначаването му на поста италианският министър на отбраната Гуидо Крозето го похвали като движеща сила зад военните иновации, които са помогнали на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия. 

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