Руският посланик в Берлин: Обявените мерки няма да останат без последствия

Руският посланик в Берлин Сергей Нечаев заяви пред германската страна, че обявените от нея мерки във връзка с инцидента с безпилотен летателен апарат на летище Лайпциг/Хале представляват „безпрецедентна ескалация“ и няма да останат без последствия. Това се посочва в коментар на руската дипломатическа мисия, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Посочих, че обявените от германската страна мерки представляват безпрецедентна ескалация в руско-германските отношения и няма да останат без последствия, за които цялата отговорност ще носи правителството на ФРГ. Изразих съжаление, че германските власти продължават курса към систематично разрушаване на някогашната здрава основа на руско-германското взаимодействие“, се посочва в съобщението на дипломатическата мисия. (БТА)