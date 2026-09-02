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Руският посланик в Берлин: Обявените мерки няма да останат без последствия

Продължавал курса към разрушаване на здравата основа на руско-германските отношения

02.09.2026 | 04:30 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Руският посланик в Берлин Сергей Нечаев заяви пред германската страна, че обявените от нея мерки във връзка с инцидента с безпилотен летателен апарат на летище Лайпциг/Хале представляват „безпрецедентна ескалация“ и няма да останат без последствия. Това се посочва в коментар на руската дипломатическа мисия, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

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„Посочих, че обявените от германската страна мерки представляват безпрецедентна ескалация в руско-германските отношения и няма да останат без последствия, за които цялата отговорност ще носи правителството на ФРГ. Изразих съжаление, че германските власти продължават курса към систематично разрушаване на някогашната здрава основа на руско-германското взаимодействие“, се посочва в съобщението на дипломатическата мисия. (БТА)

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