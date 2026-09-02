ЦИК започва регистрацията за президентския вот на партиите, кои са кандидатите дотук?

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема от 2 септември (сряда) документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г. Крайният срок за подаване на заявленията е до 17 ч. на 9 септември 2026 г.

ЦИК ще стартира на 7 септември приема на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в президентския вот. Подаването на заявления за регистрация ще се извършва всеки ден от 9:30 до 17 ч., като крайният срок е 14 септември.

На 27 август правителството одобри план-сметката за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент през октомври, като средствата са в размер на близо 117 млн. евро.

Това са осмите поред избори за президент в България. Досега поста са заемали Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев, Румен Радев и Илияна Йотова, която стана първата жена президент на България.

Йотова е и сред кандидатите на вота през октомври.

Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, като Йотова получи подкрепата както на БСП, така и на "Прогресивна България". На този етап все още не е ясен кандидатът за вицепрезидент.

Вчера бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев също официално обявиха участието си в президентските избор. Очаква се на 12 септември "Продължаваме промяната", сред чиито основатели е и самият Гюров, да свика заседание на националния си съвет, на което да бъде официализирана подкрепата за двойката. От ДБ отдавна декларираха подкрепата си и при тях остава НС да я подпечата.

Лидерът на БЗНС Николай Ненчев и журналиста и предприемач Цвета Кирилова бяха първата ясна кандидат-президентска двойка за предстоящите избори.

Кандидат за президент е и бившият министър на земеделието и храните в служебния кабинет на Андрей Гюров – Иван Христанов. Не е ясен кандидатът за вицепремиер, с когото Христанов ще се яви на изборите през октомври.

Доц. Георги Димов и ген. Димитър Шивиков са следващата ясна кандидат-президентска двойка. Техните кандидатури са издигнати от инициативен комитет "Народна сила".

Лидерът на партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев също ще се впусне в президетската надпревара, а кандидат за вицепрезидент е Красимир Манов.

Все още не е ясен кандидатът на "Възраждане", който ще участва в изборите за президент на България. Очаква се това да бъде лидерът на партията Костадин Костадинов.

Предизборната кампания започва на 25 септември.