Лондон отвърна на Милей: Фолклендските острови са британски

Напрежение между Лондон и Буенос Айрес заради изказването на президента Хавиер Милей по отношение на Фолклендските острови. Лидерът предупреди, че ще наложи икономически санкции на компании, които добиват петрол в близост до британската отвъдморска територия, съобщи тази сутрин електронното издание на ВВС.

Повече от 40 години след войната за територията суверенитетът над архипелага в югозападната част на Атлантическия океан остава предмет на ожесточени спорове между Великобритания и Аржентина.

ВВС потърси коментар от страна на британското правителство относно изявлението на Милей, което по-рано тази седмица заяви, че жителите на Фолклендските острови "са британци с право да определят собственото си бъдеще".

Теслин Баркман, бивш член на Законодателното събрание на Фолклендските острови, заяви, че речта на Милей "вероятно е раздразнила всеки един жител на Фолклендските острови". Говорейки от столицата Стенли, тя добави, че "имаме процъфтяваща икономика за такова малко място ще останем завинаги британци".

Ключовият момент настъпи с предложението за внасяне на законопроект в парламента за налагане на санкции срещу енергийни компании, които планират да започнат проучвания за добив на петрол край Фолклендските острови, отбелязва ВВС.



"Ако не действаме бързо в рамките на няколко месеца, те ще разполагат с материалния капацитет да достигнат до петрола, който се намира под нашето море - нещо, което никога досега не се е случвало", заяви Милей.

“Фолклендските острови са британски. Ангажиментът на Обединеното кралство към тях е абсолютен и непоколебим”, каза и британският министър на отбраната Уес Стритинг, цитиран от AFP.

“Фолклендските острови са британски, защото жителите им избират да бъдат британци“, написа Стритинг в социалните мрежи след телевизионното обръщение на Милей към нацията.

Димна завеса

Според The Guardian някои анализатори вече разглеждат неотдавнашното ангажиране на Милей с каузата за Фолклендските острови като поредния опит да се създаде "димна завеса" в най-ниската точка на популярността му откакто е встъпил в длъжност. Очаква се той да се кандидатира за преизбиране догодина.



На фона на обвиненията в корупция, свързани с членове на правителството му, и слабите икономически резултати - неговата политика на строги икономически мерки овладя инфлацията, но безработицата и бедността се увеличиха - крайнодесният президент все по-често прибягва до спорни мерки, включително твърдения за антиаржентинска кампания, датираща още от Световното първенство по футбол, нападки срещу левия президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва, както и за репресии срещу имигрантите по модела на американската агенция за имиграционен и митнически контрол (ICE).

Мнозина отбелязват също, че интересът му към въпроса е отскоро. Милей отдавна описваше себе си като голям почитател на Маргарет Тачър, британската министър-председателка по време на Фолклендската война през 1982 г., и започна да заема публична просуверенна позиция едва преди няколко месеца, след като се появиха съобщения, че САЩ може би преразглеждат позицията си относно подкрепата си за Великобритания по въпроса.

През 1982 г. Аржентина и Обединеното кралство водиха кратка, но ожесточена война за тази територия. Британска военна оперативна група изтласка аржентинските сили, които бяха дебаркирали на Фолклендските острови, за да предявят териториални претенции. След 74 дни на сражения загинаха 255 британски военнослужещи, трима жители на островите и 649 аржентински военнослужещи, припомня ВВС.

Предишните администрации на САЩ официално признаваха де факто управлението на островите от страна на Обединеното кралство, но не заемаха официална позиция по въпроса за суверенитета. / БТА