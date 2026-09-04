Вицепрезидентът Ванс: Случващото се в Иран е конфликт, а не война

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че сблъсъците между Съединените щати и Иран не представляват война и отказа да посочи времеви рамки за края на конфликта, като по този начин подчерта предизвикателствата пред администрацията на Тръмп в момент, когато военните действия навлизат в седмия си месец, а наближават междинните избори, съобщава Ройтерс.

Коментарите му идват на фона на разменени удари между Вашингтон и Техеран през тази седмица след период на относително затишие, като към момента не се водят дипломатически преговори с иранската страна за прекратяване на конфликта.

Войната доведе до спад в рейтинга на одобрение на президента Доналд Тръмп и повиши цените на горивата, което засилва залога за кандидатите на Републиканската партия, борещи се да запазят крехкото мнозинство на партията в Конгреса на изборите през ноември.

На брифинг в Белия дом Ванс подчерта усилията на САЩ за улесняване на превоза на петрол през Ормузкия проток, където от началото на войната Иран възпрепятства морския трафик. Вицепрезидентът посочи, че действията на Вашингтон са помогнали за предотвратяването на по-мащабна глобална енергийна криза.

Конфликт, а не война

Ванс възрази срещу определянето на конфликта като "война" като заяви, че САЩ са приключили с мащабните бойни действия срещу Иран, въпреки подновените сблъсъци през тази седмица. По думите му, сегашният приоритет на Вашингтон е да гарантира, че Техеран няма да продължи да пречи на търговския превоз на петрол.

"Не бих го нарекъл война. В момента няма активна стрелба. Признавам, че имаше места, където напрежението беше ескалирало", каза още Ванс.

CNN припомня, че през тази седмица имаше три поредни дни на размяна на огън между САЩ и Иран, включително в района на Ормузкия проток.

Определянето на ситуацията в Близкия изток като спорадични сблъсъци с ниска интензивност е знак, че администрацията се опитва да остави войната в миналото два месеца преди важните междинни избори, дори докато американските военни продължават активно да нанасят удари по ирански позиции.

Актуализираните данни за жертвите, представени от Пентагона в четвъртък, показват, че 790 американски военнослужещи са ранени, а 18 са загинали от началото на конфликта в края на февруари.

Ванс заяви, че администрацията проверява съобщенията, според които при последните американски удари са загинали четирима души, присъствали на сватбено тържество в село близо до Ормузкия пролив. Вицепрезидентът отказа да изключи вероятността да са загинали цивилни, но същевременно подчерта, че военните "никога не вземат на прицел цивилни по време на бойни действия“.

"Никога няма да направим такова нещо, никога не сме го правили и за съжаление, както е видно, понякога се случват инциденти, но в конкретния случай не мисля, че разполагаме с каквато и да е информация в едната или другата посока“, каза Ванс.

Техеран отвърна на последните американски удари, като атакува бази на САЩ в региона.

Преговори не се водят

Към момента не се водят преговори с иранската страна, заяви Ванс.

"Президентът се изрази съвсем ясно. Ние не разговаряме с тях и няма да разговаряме, докато не спрат да стрелят по търговски плавателни съдове“, каза вицепрезидентът пред журналисти на пресконференцията в Белия дом.

Това прави сроковете за приключване на конфликта неясни. Ванс не можа да каже дали той ще завърши преди изборите, насрочени за 3 ноември.

"Когато питате кога ще приключи това, въпросът е подобен на това кога иранците ще спрат да стрелят по кораби. Истината е, че не знам отговора на този въпрос. Трябва да попитате самите иранци", добави още Ванс.

Вицепрезидентът също така не се ангажира с прогноза кога цената на горивото може да спадне.

"Няма да давам обещания кога тя ще се върне на ниво от 3 долара, но трябва да помним защо правим всичко това. На първо мяст, за да не се сдобие Иран никога с ядрено оръжие", добави вицепрезидентът.

Ванс говореше от залата за брифинги в Белия дом, която не беше използвана от администрацията в продължение на 42 дни. Прессекретарят Каролин Ливит напусна поста миналата седмица, а Тръмп все още не е посочил неин заместник.

Ванс говори близо час, като отговаряше на въпроси по най-различни теми – от конфликта с Иран до собствената си отслабнала фигура, която отдаде на хранителен режим, предписан от министъра на здравеопазването и социалните грижи Робърт Ф. Кенеди-младши.

"Ям много храни с високо съдържание на протеини и много кисело зеле“, каза той, описвайки режима като не особено апетитен: "Ако искате да изпитвате удоволствие от храната си, не търсете Боби Кенеди", каза с усмивка Ванс.

Подкрепа за Хегсет

Той също така изрази категорична подкрепа за друг член на кабинета - министъра на отбраната Пийт Хегсет, чийто подход към управлението на Пентагона е подложен на критики на фона на сътресения, породени от уволнения, блокирани повишения и оставки на висши офицери.

Министърът на сухопътните войски Дан Дрискол, близък приятел на Ванс още от времето, когато двамата са следвали право в Йейл, стана поредният представител на ръководството на Пентагона, напуснал поста си, след като подаде оставка тази седмица. Така сухопътните войски останаха без своя най-високопоставен граждански ръководител.

Хегсет, който е служил в Националната гвардия на сухопътните войски в продължение на близо 20 години, проявява особен интерес към този вид въоръжени сили и тяхното ръководство, като е уволнил или принудил да напуснат няколко ключови фигури в структурата им.

Дори някои видни републиканци, които се оттеглят от политиката, призоваха Хегсет да напусне поста си. Сенатор Том Тилис от Северна Каролина, чийто глас беше от решаващо значение за утвърждаването на министъра на отбраната миналата година, заяви, че "никога не е ставал свидетел на по-некомпетентно управление по отношение на смелите мъже и жени, служещи на страната ни“. Той също така отбеляза, че Хегсет се "чувства застрашен от компетентността“.

Ванс обаче омаловажи значението на тези напускания и заяви, че Хегсет всъщност работи за реформиране на въоръжените сили.

"Америка е водила много войни, откакто съм жив, 42 години, и не е спечелила почти нито една от тях, докато Доналд Дж. Тръмп не стана президент на Съединените щати“, каза Ванс.