Масова атака с шпионски софтуер срещу студентите в Сърбия, опълчили се на Вучич

Най-малко 14 души от сръбското гражданско общество са били атакувани с усъвършенстван шпионски софтуер по-рано тази година в това, което групата за дигитални права Share Foundation определи като най-голямата документирана вълна от подобни инфекции в Сърбия до момента, пишат от The Guardian.

Вълната от шпионски инфекции е била открита през август, след като Apple уведоми хора в 110 държави, че вероятно са били жертви на наемнически шпионски софтуер.

Citizen Lab, която извършва криминалистични анализи на шпионски атаки, публикува в сряда анализ, показващ, че поне един от сърбите е бил атакуван със шпионския софтуер Pegasus на NSO Group, който би дал на нападателя "пълен достъп до устройството".

Share каза, че сред атакуваните са били членове на сръбско студентско движение, което е трън в очите на правителството на Александър Вучич от 2024 г. Образувано от национални протести, последвали срутването на жп гара през зимата, то е едно от най-големите студентски движения в Европа.

Вучич е на власт повече от десетилетие, през което време критиците твърдят, че е ръководил изпразването на институциите, докато е насочвал страната по-близо до Москва.

Няма доказателства, че правителството на Вучич е било организацията, която е насочила студента със шпионския софтуер Pegasus. Друг шпионски софтуер, използван срещу студентите, включително софтуер, наречен NoviSpy, обаче е бил свързан със сръбските власти.

В интервю за Euronews Serbia TV в сряда, Ана Бърнабич, председател на парламента и високопоставен член на управляващата Сръбска прогресивна партия, отрече студентите да са били шпионирани.

"Абсолютно не", каза тя. "Не вярвам на нито една дума, която студентите са казали."

Share каза, че времето - по време на местните избори през март - може да е било тренировка преди предсрочните избори, насрочени за октомври.

"Това е най-голямата документирана вълна от наблюдение в Сърбия досега", казва Андриана Ристич, политически съветник в Share. "Предполагаме, че местните избори са били използвани основно като тест за управляващата партия, за да види силните страни на шпионския софтуер, но също така и да види какъв натиск е в състояние да упражнява върху студентите и опозицията."

Джон Скот-Рейлтън, старши изследовател в Citizen Lab, каза:

"Нашите криминалистични открития и тази нова вълна от известия за заплахи от Apple разкриват, че мирното продемократично движение в Сърбия е агресивно атакувано с наемнически шпионски софтуер преди ключовите изборни цикли през 2026 г."

Милица Попович, една от студентките, които бяха обект на атаките, нарече атаките "жестоки"

"Мисълта, че някой може да е влязъл в личното ми пространство без мое знание, ме накара да се чувствам толкова разобличена", заяви тя.

Но, допълва тя, атаката, колкото и неприятна да беше, нямаше да я възпре нито студентското движение.

"Ако намерението им беше да ни уплашат или да ни накарат да спрем, няма да проработи."

NSO Group, която произвежда Pegasus, шпионски софтуер, използван от авторитарни държави за атаки срещу журналисти, правозащитници и дисиденти, започна като израелска компания с тесни връзки с военните.

Сега е собственост на САЩ и изглежда търси начин да навлезе на американския пазар, включително чрез усилия да се измъкне от черния списък на Министерството на търговията на САЩ. Този и други инциденти обаче ще повдигнат въпроси относно това, което е описано като опитът им да се ребрендират като "етична шпионска компания".

Американският съд забрани на NSO Group да атакува потребители на WhatsApp и продукти на Meta. Не е ясно дали тази последна атака срещу Pegasus се е случила чрез WhatsApp.

"Днес Pegasus все още се използва за хакване на хора, водещи кампании за демокрация. NSO прекара десетилетие в обещания за реформи, но шпионският им софтуер все още е инструмент за политически репресии", казва Рейлтън.

NSO Group беше потърсена за коментар.