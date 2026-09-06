Осми смъртен случай от западнонилска треска в РСМ

Северна Македония потвърди осмия смъртен случай от западнонилска треска. Инфекцията, пренасяна от комари, в момента се разпространява в няколко европейски страни.

По-рано този месец здравната агенция на ЕС съобщи, че 15 европейски държави са регистрирали общо над 1000 случая на инфекцията от началото на годината.

Вирусът може да предизвика симптоми, подобни на тези при грип, но в тежки случаи може да доведе до треперене, висока температура, кома и смъртоносно подуване на мозъчната тъкан, известно като енцефалит. Може да причини и менингит, предаде АФП.

В Северна Македония са потвърдени 58 случая и осем смъртни случая. Всички починали са мъже на възраст между 62 и 83 години с придружаващи заболявания.

Заболяването се разпространява най-широко в Европа от края на пролетта до есента, а пикът на предаването му е между юли и септември.

Не съществуват ваксина или превантивно лечение срещу вируса, които да са достъпни на пазара. | БГНЕС