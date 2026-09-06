Сръбската православна църква (СПЦ) съобщи, че в понеделник от 12:00 часа ще бъде отслужено опело за бившия командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич, осъден за геноцид и други военни престъпления в Босна и Херцеговина.

СПЦ определи Младич като „православен християнин и сръбски войник“ и уточни, че опелото ще се състои в храма „Свети апостол и евангелист Лука“.

Младич беше осъден на доживотен затвор от Международния трибунал в Хага, след като беше признат за виновен за геноцида в Сребреница, преследване и принудително преместване на населението, тероризиране на цивилни по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на мироопазващите сили на ООН за заложници.

През 2021 г. той беше признат за виновен по 10 от общо 11 обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Хагският трибунал установи, че Младич носи отговорност за геноцида над около 8000 бошняци в защитената от ООН зона Сребреница през лятото на 1995 г.

Той беше признат за виновен и за участие в съвместно престъпно начинание за трайното отстраняване на босненски мюсюлмани и хървати чрез преследване, изтребване, убийства, принудително преместване и депортация.

Бившият командир на Армията на Република Сръбска беше осъден и за участие в съвместно престъпно начинание в Сараево, включващо тероризиране на цивилното население чрез снайперистки и артилерийски обстрел, убийства и незаконни нападения срещу граждани.

Младич беше признат за виновен и за вземането на служители на ООН за заложници и задържането им на стратегически военни обекти с цел предотвратяване на нови въздушни удари на НАТО срещу военни цели на босненските сърби.

Той беше оправдан по обвинението в геноцид в шест общини в Босна и Херцеговина през 1992 г. – Приедор, Сански мост, Ключ, Котор Варош, Фоча и Власеница.

В събота в Дома на сръбската армия в Белград се състоя възпоменателна церемония за Младич. На нея присъстваха, наред с други, сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич и президентът на босненската Република Сръбска Синиша Каран.

Самолетът с тялото на Младич кацна в четвъртък на белградското летище „Никола Тесла“. Според съобщението на неговия син погребението ще се състои в понеделник на гробището „Топчидер“ в Белград.

Министър Вуич заяви, че Младич ще бъде погребан с най-високи държавни почести.

Сръбската Младежка инициатива за правата на човека осъди използването на държавни ресурси за транспортирането на тялото и организирането на официална възпоменателна церемония за човек, осъден за геноцид и престъпления срещу човечеството по време на войната в Босна и Херцеговина.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Сърбия. Тя заяви, че възхваляването на човек, осъден за военни престъпления и геноцид, е несъвместимо с ценностите, върху които се основава пътят към Европейския съюз. | РСЕ