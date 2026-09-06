Локомотив Пловдив излъга Черно море и го победи с 1:0 в мач от осмия кръг на Първа лига. Райън Ляйтън вкара единствения гол в 21-ата минута на срещата.

Асен Дончев беше близо до изравняването десетина минути преди края на редовното време, но гредата спаси "смърфовете".

11-ият в таблицата Локо Пловдив спря серията от пет поредни загуби и събра шест точки, докато Черно море падна до 12-а позиция с актив от едва четири пункта.

Още в четвъртата минута след неточност в отбраната на "моряците", Крист Лонгвил преодоля Живко Атанасов и остана сам срещу вратаря Кристиан Томов. Той успя да прати топката в мрежата, но след проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР), голът беше отменен за нарушение на котдивоареца срещу Атанасов.

В 21-вата минута полузащитникът Райън Ляйтън вкара първото си попадение с екипа на "смърфовете" със силен удар извън наказателното поле, за който вратарят на гостите не беше готов. Томов беше изненадан от рикошет в крака на Асен Дончев и не успя да парира изстрела.

До края на полувремето Локомотив беше отборът с повече възможности, най-добрата от които се откри пред Крист Лонгвил в 31-тата минута, но ударът му с глава срещна напречната греда.

Влезлият като резерва на почивката Александър Колев от трудна позиция насочи топката с глава към вратата на домакините в 54-тата минута, но стражът Боян Милосавлевич внимаваше и спаси, а в следващите минути отрази още няколко опасни опита на нападателите на Черно море.

През второто полувреме "моряците" имаха периоди, в които упражняваха натиск върху отбраната на Локомотив, но не успяваха да стигнат до достатъчно опасни положения.

До най-сериозния шанс се стигна в 81-вата минута, когато Асен Дончев отправи мощен изстрел от далечна дистанция, но сантиметри го разделиха от изравнителния гол, тъй като удари напречната греда.

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