Стотици жители на Сеута искат ред, протестираха срещу миграционната криза

Стотици жители на Сеута протестираха срещу управлението на миграционната криза. Те поискаха възстановяване на реда в автономния град.

Протестиращите настояха парковете, плажовете и другите обществени пространства да бъдат върнати за ползване от местните жители, както и да се гарантира сигурността в училищата, за да могат децата да се върнат в клас през предстоящата седмица и да излизат от домовете си без страх.

Освен това демонстрантите заявиха, че липсва физическо пространство за настаняване на мигрантите и критикуваха кабинета на премиера Педро Санчес за решението му да създаде палатков лагер за около 1000 души на пристанището в Сеута.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път критикува правителството в Мадрид. В публикация в своята социална мрежа той отново загатна за ситуацията в Сеута, без изрично да я назовава:

"Много е тъжно това, което се случва в Испания – страна с нулев контрол върху границата си", написа Тръмп. (БТА)