BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 68

Българин се удави край Ксанти в Гърция

Инцидентът е от неделя след обед

31.08.2026 | 14:37 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Българин на 58 години се е удавил в Бяло море. Гръцката брегова охрана съобщава, че инцидентът е станал край Ксанти.

Инцидентът е станал в неделя по обяд. Пристанищната администрация Порто Лагос е била уведомена, че 58-годишен български гражданин е бил изваден в безсъзнание от морската зона на плажа "Еразмиу" в Ксанти, съобщава “24 часа”.

Свързани статии

На българина е оказана първа помощ от спасители и след това е транспортиран с линейка до здравния център Aбдера, където е констатирана смъртта му.

Пристанищната администрация Порто Лагос, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

българин удавяне Ксанти море Гърция
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem