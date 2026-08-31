Българин се удави край Ксанти в Гърция

Българин на 58 години се е удавил в Бяло море. Гръцката брегова охрана съобщава, че инцидентът е станал край Ксанти.

Инцидентът е станал в неделя по обяд. Пристанищната администрация Порто Лагос е била уведомена, че 58-годишен български гражданин е бил изваден в безсъзнание от морската зона на плажа "Еразмиу" в Ксанти, съобщава “24 часа”.

На българина е оказана първа помощ от спасители и след това е транспортиран с линейка до здравния център Aбдера, където е констатирана смъртта му.

Пристанищната администрация Порто Лагос, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия.