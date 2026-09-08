BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 16

Скандална сделка: ЕК проверява Естония за провалени доставки на оръжие за Украйна

Авансово са платени 70 млн. евро

08.09.2026 | 08:11 ч. 4
Кадър: БНТ

Кадър: БНТ

Европейската комисия започва проверка на провалена сделка, с която трябвало да бъдат доставени боеприпаси на Украйна, съобщи БНТ.

През 2024 година естонският "Център за отбранителни инвестиции" сключва договор с основана в Италия компания с индийски собственик.

Чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира Естония плаща авансово 70 милиона евро. Първата доставка е трябвало да стане още през ноември същата година, но започнали забавяния. Година по-късно Естония прекратява договора и обвинява компанията-продавач в некомпетеност.

По-късно става ясно, че продавачите дори са взели снимки от интернет и видеоигри, за да оформят офертата си. Засега остава неясно как тази фирма е спечелила обществената поръчка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

войната в Украйна Естония доставка на оръжия ЕК
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem