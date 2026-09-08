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Тежък инцидент с тротинетка в Сатовча, пострадала е жена

Тя е настанена в болницата в Гоце Делчев

08.09.2026 | 08:35 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 31 години пострада тежко при инцидент след управление на тротинетка край Сатовча. 

След падането тя е с черепно-мозъчна травма и е настанена в болницата в Гоце Делчев.

„Състоянието ѝ е стабилно. Не се налага оперативно лечение”, обясни пред Нова тв началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Вероника Димитрова.

По думите на лекарката жената е била на тротинетката без обезопасителни средства. Д-р Димитрова призова хората да използват каски и наколенки. 

 „Най-честата травма при падане от тротинетка е черепно-мозъчната и гръдната травма. Много голямо значение би имало в случая носенето на каска", каза д-р Димитрова. 

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Това лято инцидентите с тротинетки намаляват, каза д-р Ангел Тонгов, който е зам.-директор на МБАЛ „Иван Скендеров” в Гоце Делчев.

„Докато миналото лято имахме почти всяка седмица някакъв инцидент от тежък характер, тази година това е първият или вторият по-сериозен случай. Има редовно падания, но са по-леки травми”, обясни д-р Тонгов.

 

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Тагове:

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