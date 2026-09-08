Над 5000 протестираха срещу АзГ пред Бранденбургската врата в Берлин (СНИМКИ)

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Около 5000 души участваха в протест срещу "Алтернатива за Германия" пред Бранденбургската врата в Берлин снощи, ден след изборите за парламент в провинция Саксония-Анхалт.

Според полицията демонстрацията е преминала без нарушения. За проявата са призовали организацията Campact и движението Fridays for Future, съобщи Deutschlandfunk.

Протестът последва изборите в Саксония-Анхалт на 6 септември, на които "Алтернатива за Германия" получи 43,8 процента от гласовете и 39 от общо 83 места в местния парламент. Християндемократическият съюз получи 17,2 процента и 15 места, Социалдемократическата партия – 9,3 процента и 8 места, "Зелените" – 8,9 процента и 8 места, "Левите" – 8,6 процента и 8 места и "Съюзът на Сара Вагенкнехт" – 5,3 процента и 5 места.

Свободната демократическа партия е получила 2,6 процента и не влиза в парламента.

За мнозинство в парламента на Саксония-Анхалт са необходими 42 места, което означва, че "Алтернатива за Германия" не може да управлява самостоятелно въз основа на изборния резултат. Според ARD изборната активност в Саксония-Анхалт е достигнала 77,8 процента. Това е най-високата отчетена избирателна активност на избори за местен парламент в провинцията.

На протеста в Берлин бяха активистката Луиза Нойбауер, както и водещите кандидати на "Зелените" и "Левите" за изборите за Камарата на представителите на Берлин, насрочени за 20 септември. Участниците носеха плакати с надписи "Фашизмът не е алтернатива" и "Край на расизма и социалните съкращения".

Протести срещу "Алтернатива за Германия" е имало още в Хале, Росток и Саарбрюкен. Във Франкфурт на Майн предишната вечер около 2500 души са участвали в протест, според данни на полицията. В Потсдам също е имало демонстрация.