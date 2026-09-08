Как сънят на тийнейджърите влияе на теглото им?

Ново научно изследване, ръководено от учени от Медицинското училище на Университета на Колорадо Аншутц, показва, че недостатъчният сън при тийнейджърите може да влияе не само върху настроението и представянето им в училище, но и върху телесното им тегло, съобщи изданието "Knowridge".

Около 70 процента от гимназистите не получават препоръчителните осем до десет часа сън на нощ. Изследователите Стейси Л. Саймън и Сет Крийзи посочват съня като все по-широко признат фактор за контрола на теглото наред с храненето и физическата активност.

Изследвания при възрастни показват, че ограничаването на съня може да доведе до прием на около 200 до 300 допълнителни калории дневно, вероятно заради промени в сигналите на организма, които регулират глада и ситостта, както и заради по-голямата привлекателност на висококалоричните храни при умора. Липсата на сън може да намали и физическата активност през деня, като хората прекарват повече време в заседнало положение, въпреки че са будни по-дълго.

При тийнейджърите има и допълнително предизвикателство, тъй като по време на пубертета вътрешният биологичен часовник естествено се измества към по-късни часове. Това създава несъответствие с ранното начало на учебния ден.

Изследванията на Саймън показват, че дори умереното увеличаване на продължителността на съня може да намали заседналото поведение при юноши. Недостатъчният или късният сън е свързан и с по-лоша инсулинова чувствителност - фактор, който с течение на времето може да повиши риска от диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания.

Учените подчертават, че изследването не доказва пряка причинно-следствена връзка между липсата на сън и затлъстяването, тъй като телесното тегло се влияе от множество фактори. Въпреки това резултатите подкрепят тезата, че достатъчният сън трябва да се разглежда като важна част от цялостния здравословен начин на живот при подрастващите.