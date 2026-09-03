Лавров: Русия ще закрие културните центрове на германския институт "Гьоте"

Русия ще закрие културните центрове на германския институт „Гьоте“ в страната, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.
Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон, посочи Ройтерс.
Лавров каза, че Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург в отговор на германското решение за прекратяване на дейността на Руския дом в Берлин.
„Те умишлено предприеха тази стъпка – няма как да не са разбирали това – което означава край на тяхното културно присъствие в Русия“, заяви Лавров на Източния икономически форум във Владивосток.
По думите му германските културни центрове са продължили да работят „въпреки всички усложнения в отношенията ни със Запада, свързани с Украйна“.
Първият институт „Гьоте“ в Русия отвори врати в Москва през 1992 г., малко след разпадането на Съветския съюз. През 2018 г., след дипломатически спор с Великобритания, Москва нареди да бъде прекратена дейността на Британския съвет в Русия.
Вчера руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Москва ще отговори „много скоро“ на решението за закриване на руското генерално консулство в Бон, припомня БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.