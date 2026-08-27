Северна Корея ще отговори твърдо и незабавно на враждебни действия на САЩ

Министерството на външните работи на Северна Корея осъди днес решението на САЩ да одобрят продажбата на ракети и прилежащото им оборудване на Южна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на държавната севернокорейска новинарска агенция КЦТА.

Освен това Пхенян обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни американски действия в която и да е област, добави КЦТА. Северна Корея посочи, че ясно разпознава постоянната вражда, проявявана към нея от страна на Вашингтон, добави Ройтерс.

"За пореден път ясно виждаме как ни се дава да разберем, че неприкритото отношение на САЩ към КНДР ще бъде винаги враждебно", заявява говорител на външното министерство в Пхенян, цитиран от КЦТА.

Това е реакция на одобрението от страна на Държавния департамент на САЩ на потенциална продажба за 125 милиона долара на Южна Корея на тактически ракети въздух-въздух "АИМ-9Х Сайдуайндър" (AIM-9X Sidewinder) и оборудване към тях, посочва Ройтерс.

Според Пхенян това представлява "нова заплаха" за средата на сигурност.

Говоритерят на севернокорейското външно министерство каза, че тази година Вашигтон е одобрил продажби на Сеул на разнородни оръжейни системи, включително модернизирани ракети въздух-въздух, военноморски и щурмови хеликоптери, както и прецизно планиращи бомби, като по този начин е насърчил Южна Корея да увеличи бойните си способности.

"Сега, когато военната интеграция на САЩ и съюзниците им в Азиатско-Тихоокеанския регион се увеличава, ние не можем да подминем неблагоприятния ефект върху регионалната среда на сигурността от американската оръжейна продажба на РК", отбеляза говорителят, използвайки абревиатура на Южна Корея от Република Корея.

Северна Корея е наясно с подобни заплахи и ще даде "сериозен, незабавен и твърд отговор" на враждебни действия във всякакви сфери, заключи той.

(БТА)