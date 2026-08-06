Има ли алтернатива на НАТО за Украйна?

Украинците сякаш изпитват неутолим интерес към обсъждането на възможността за създаване на алтернативни военни съюзи, особено след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не предвижда присъединяване на Украйна към НАТО в началото на втория си мандат в Белия дом.

"Лично аз работих за това да възприемем стандартите на НАТО и всяка година слушах как едва ли не сме на прага на присъединяване към Алианса. За съжаление, ние никога няма да се присъединим към него“, заяви наскоро бившият главнокомандващ Валерий Залужни, като добави, че на НАТО ще са необходими "около 12 години“, за да се адаптира към реалностите на съвременната технологична война.

Самата идея за създаване на алтернативен военен съюз за Украйна не е нищо ново. От години си повтаряме и се опитваме да убедим другите, че тъй като Украйна разполага с най-опитната и закалена в битки армия в Европа днес, всяка страна би желала да сключи военен съюз с нас, пише в анализа си Kyiv independent.

Украинската армия все още води бойни действия и никой не знае колко още години ще трябва да устоява на руската агресия. Няма и да изтъквам, че при такива обстоятелства е малко вероятно някоя държава да сключи сериозен военен съюз с страна, която вече е във война. Но дори и в мирно време Съединените щати ще запазят предимство, с което не разполага никоя друга държава в света: ядрен арсенал, способен да се мери с този на Русия.

Ето защо, в сложните сметки на националната сигурност, държавите, търсещи възможно най-силни гаранции, все пак ще предпочетат съюз със Съединените щати пред такъв, съсредоточен около Украйна.

Хипотезата, че дадена страна може да бъде нападната, а Съединените щати да не се притекат на помощ, си остава именно това – хипотеза. За да се окаже НАТО неспособно да изпълни предназначението си, първо би трябвало да се стигне до подобно нападение, а след това Съединените щати би трябвало да пренебрегнат задълженията си.

Въпреки това, дори при такъв сценарий, държавата-членка на НАТО, която е във война с Русия, би могла да вярва, че съюзът ѝ със САЩ ще възпре Москва от използването на ядрено оръжие.

Ако някоя страна от НАТО сключи военен съюз с Украйна и бъде готова да се бие рамо до рамо, това на практика би поставило под въпрос надеждността на член 5 от договора на НАТО.

Затова първо си струва да се запитаме с кои държави Украйна евентуално би създала този алтернативен военен съюз. И може ли една страна, която макар и с мощна армия, се намира в периферията на континента, наистина да се превърне в център на такъв съюз за Европа?

Всеки, който твърди, че знае със сигурност дали Украйна някога ще стане член на НАТО или обратното, че несъмнено ще се присъедини към Алианса, се доверява прекомерно на прогнози във време, когато световният политически и военен пейзаж се променя почти ежедневно. Всички признаци сочат, че този период на трансформация тепърва започва и ще продължи да се развива още дълги години.

Навлизаме в епоха на толкова дълбока нестабилност, че всяка прогноза, направена в понеделник, може да се окаже погрешна още във вторник.

Полюси на сигурност

Едно нещо обаче ще остане непроменено: съществуването на полюси на сигурност.

Страна, която не желае или не е в състояние да поддържа съюзнически отношения със западния полюс на сигурност, все още олицетворяван от Съединените щати и НАТО, неизбежно ще стане част от източния полюс на сигурност. В случая с Украйна това означава да се превърне в част от територията на Русия или, в най-добрия случай, в неин сателит.

Всеки, който е готов да заяви, че Украйна никога няма да стане член на НАТО, първо трябва да отговори на един въпрос: как в такъв случай Украйна ще избегне превръщането си в част от Русия?