Дрон почти не свалил самолета на Зеленски при излитане от Молдова

Самолетът на украинския президент Володимир Зеленски едва не е бил ударен от дрон по време на излитане от Молдова, когато той се е отправил към Осло, Норвегия, за погребението на крал Харалд.

Самолетът пристигнал благополучно в Осло във вторник вечерта, където норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре се срещна с украинския лидер на следващата сутрин, както съобщава Reuters.

По време на срещата им в кабинета му в сряда, Стьоре попитал как е преминала нощта на Зеленски. Украинският лидер споменал, че не е имал добра нощ, тъй като е прекарал доста време, говореки по телефона и събирайки актуализации относно местата за ракетни удари в Украйна.

A drone nearly hit the aircraft carrying Ukrainian President Volodymyr Zelensky and his wife as it left Moldova for Oslo, Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre said a drone “almost hit” Zelensky’s plane as it departed Moldova for Oslo. “That is the reality he has to live… pic.twitter.com/oprm4OyBaq — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2026

Коментирайки инцидента в интервю за NRK, Стьоре подчерта постоянната опасност около украинската делегация, заявявайки:

"Самолетът му едва не беше свален от безпилотен дрон по време на излитане от Молдова. Това е реалността, с която се сблъсква."

Стьоре подчерта сериозността на ситуацията по време на дискусиите, описвайки настоящите обстоятелства в Украйна, като отбеляза:

"Това е много драматична ситуация."

Той добави, че непрекъснатите въздушни заплахи и оперативните изисквания оставят "дълбоко впечатление" върху тези, които са свидетели на продължаващите отбранителни усилия.

В допълнение към срещата си със Стьоре, Зеленски се срещна с норвежкия министър на финансите Йенс Столтенберг и министъра на външните работи Еспен Барт Ейде малко след кацането си в Осло във вторник вечерта.

Този инцидент в Молдова не е първият път, в който въздушни заплахи са насочени към пътуванията на украинския президент в чужбина

На 14 август румънските власти издадоха три въздушни предупреждения, когато руските сили атакуваха Одеска област на Украйна, като се съобщава за друг дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство, което подчертава повтарящите се нарушения както на румънското, така и на молдовското въздушно пространство по време на подобни атаки.

Четири неидентифицирани дрона с военен клас проследиха траекторията на полета на украинския президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска по време на официалното им посещение в Ирландия.

Президентският самолет кацна на летище Дъблин малко преди планираното време, но дроновете пристигнали във въздушното пространство, където първоначално се очаквал самолетът. След това те кръжали около кораб на ирландските военноморски сили, който тайно бил разположен в Ирландско море.

Ирландските власти решили да не атакуват дроновете, за които се смяташе, че са били изстреляни от североизточен Дъблин и са останали във въздуха до два часа. Служители на реда смятали, че намерението е било да се попречи на пристигането на президента, тъй като дроновете са работили с включени видими светлини в умишлен опит да бъдат видени.