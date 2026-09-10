Представител на британското дипломатическо ведомство заяви, че Лондон е запознат с инцидента и работи по установяването на фактите

Великобритания е запозната със задържането на бивш служител от охраната на британското посолство в Москва и работи по установяването на фактите около случилото се. Това заяви пред ТАСС представител на Министерството на външните работи на Обединеното кралство.

„Запознати сме с този инцидент. Работи се по установяването на фактите“, заяви той.

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По-рано Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия съобщи за задържането на бивш служител от охраната на британското посолство в Москва, който се оказал агент на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). По данни на руската спецслужба той е събирал информация за британски дипломати по поръчение на украинския блогър Дмитрий Карпенко (псевдоним – Апостол Дмитрий).

Според ФСБ украинските специални служби са планирали да използват събраната информация за подготовката на терористични атаки срещу посланика и други британски дипломати, за да обвинят впоследствие Москва и да въвлекат Великобритания в пряк въоръжен конфликт с Русия.

Според твърденията на руската служба задържаният е събирал снимки, информация за адресите, на които живеят дипломатите, автомобилите им, срещите и пътуванията им, както и данни за системата за сигурност на дипломатическото представителство и провежданите там мероприятия.

Според ФСБ целта била „въвличане на Великобритания в пряк въоръжен конфликт с Руската федерация, осигуряване на допълнителни доставки на оръжия и военна техника от Лондон за Украйна и засилване на санкционния натиск върху Русия“.

Украйна засега не е коментирала тези обвинения.