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Принцеса Астрид Норвежка почина два дни след погребението на брат си

Астрид и Харалд бяха последните живи деца на крал Олав V

11.09.2026 | 20:53 ч. Обновена: 11.09.2026 | 20:53 ч. 2
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Принцеса Астрид - сестрата на норвежкия крал Харалд Пети, почина на 94-годишна възраст, точно две седмици след кончината на брат си, предаде АФП, като цитира Кралския дворец в Ослоо.

Смъртта на принцесата е настъпила днес, 11 септември, се казва в съобщението, цитирано от БТА.

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В сряда в инвалидна количка Астрид участва в погребението на брат си Харалд, починал на 28 август на 89-годишна възраст.

Публичните изяви на принцеса Астрид бяха изключително редки, отбелязва АФП. През август, подобно на брат си, тя премина през интервенция за поставяне на пейсмейкър. С нея си отива и последното от трите деца на крал Олаф Пети, който управлявал от 1957 до 1991 г.

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