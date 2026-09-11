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Йотова по повод Рош Хашана: България е пример за държава и народ, които не делят хората по вяра и етнос

Да върнем мира и справедливостта в света заради нашите деца, призова тя

11.09.2026 | 20:44 ч. Обновена: 11.09.2026 | 20:52 ч. 16
Президентството

Президентството

Всяка нова година идва с очаквания, надежди и цветове – дали ще изберем тъмната, или светлата част на палитрата, зависи от нас. Аз избирам светлата, избирам надеждата, така необходима в трудния, изпълнен с конфликти свят, в който се сблъскаха държави с държави, общества с общества. Няма оправдание за сълзите в очите на майките, за прекършеното бъдеще на децата ни. Това заяви президентът Илияна Йотова на отбелязването в Софийската синагога на Рош Хашана – еврейската Нова година.

Огромната ни отговорност и дълг е да върнем мира и справедливостта в света заради нашите деца. Защото те искат сигурност и спокойствие, за да развиват талантите си и да градят бъдещето си, подчерта Илияна Йотова.

Държавният глава посочи, че все още продължава битката с тъмните сенки от миналото, които разделят хората на верска и етническа основа. „Това е недопустимо. Ние сме по-силни и ще дадем решителен отпор, за да не се връщат зловещите периоди от историята“, заяви Илияна Йотова, цитирана от прессекретариата на Президентството.

Президентът изтъкна, че България е светлият пример за държава и народ, които не делят хората по вяра и етнос. „От векове живеем заедно – заедно сме на празници, заедно сме в делниците, когато имаме трудности, знаем, че можем да разчитаме един на друг“, каза тя.

Приветствието си държавният глава завърши с традиционното пожелание за еврейската Нова година – Нека вашето име бъде записано в книгата на живота. „Нека записваме имената си с добро, защото доброто се ражда само от добро“, призова  Йотова.

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Тагове:

Илияна Йотова синагогата Рош Хашана
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