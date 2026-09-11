Категорично: България победи Португалия с 3:0 гейма на ЕвроВолей

България победи Португалия с категоричното 3:0 гейма във втория си мач на Европейското първенство по волейбол. "Лъвовете" спечелиха с 25:18, 25:18 и 25:20 в отделните части.

В зала "Арена 8888" в столицата нашите момчета отново получиха страхотна подкрепа от трибуните и вдъхновени от нея не оставиха шансове на португалците. Първите два гейма бяха взети на по 18, а в третата част резултатът беше по-почетен за съперника - на 20 точки.

Александър Николов отново беше на висота, завършвайки като най-резултатен за победителите - 17 точки. Мартин Атанасов добави 9 за световните вицешампиони, а с 8 приключи Денислав Бърдаров.

За Португалия Андре Перейра се отчете с 13 пункта.

България излезе начело в група В с пълен актив от шест точки. Толкова има и вторият в таблицата - утрешният съперник на Джанлоренцо Бленджини и компания Украйна, който по-рано днес отнесе Северна Македония с 3:0.

Мачът между "лъвовете" и украинците е утре вечер от 19:00 часа, припомня БГНЕС.