Ан Хатауей се появи в напреднала бременност на събитието на Bvlgari в Ню Йорк

Бременната Ан Хатауей показа коремчето си в шикозна лилава рокля на изложението на Bvlgari в Ню Йорк в сряда вечер.
43-годишната актриса изглеждаше сензационно в лилава драпирана копринена рокля от McQueen, съчетана с дръзки червени устни.
Плоската шифонена рокля-бюстие имаше деколте във формата на сърце и тя я съчета със златни сандали с презрамки.
В знак на почит към водещия, Ан беше обсипана с бижута, включително ефектно колие с огромен аметистов медальон и диамантена верижка.
Тя прегърна коремчето си, докато напускаше събитието, където към нея се присъединиха и други звезди, включително Рейчъл Зоуи, Клоуи Уайз, Кайтранада и Айви Гети.
Дуа Липа, облечена в корсет, и съпругът ѝ Калъм Търнър изглеждаха по-влюбени от всякога, докато се отправяха към партито, държащи се за ръце.
Развяващата се рокля включваше структуриран балконет с развяваща се копринена материя, докато тя увеличи височината си със златни сандали с презрамки.
В знак на почит към домакина, Ан беше отрупана с бижута, включително ефектно колие с огромен аметистов медальон и диамантена верижка.
Вижте снимки от събитието на Tialoto.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.