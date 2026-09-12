Асен Агов за 11 септември: Най-мощната държава в света изведнъж стана уязвима

Атаките от 11 септември 2001 г. не само промениха света, но и разколебаха усещането за сигурност в САЩ. Това заяви журналистът и политик Асен Агов в предаването “Големите последици“, където коментира дългосрочните последствия от терористичните атентати.

“Най-мощната държава в света, най-силната демокрация, най-силната индустрия, най-силната наука и техника, които водят света напред - изведнъж тя се оказа уязвима. Толкова уязвима, че разколеба хората“, посочи Агов.

Според него събитията от 11 септември са сред факторите, които обясняват последвалите геополитически процеси и днешните войни.

“Това, което днес виждаме като войни в Иран и Украйна, е пряк резултат от онова, което се случи на 11 септември - това разколебаване на Америка“, коментира журналистът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му Европа постепенно трябва да поеме по-голяма роля в гарантирането на сигурността и мира в свободния свят.

Агов отправи и остра критика към лидерите на Русия и САЩ, които според него са водени повече от стремеж към миналото, отколкото от визия за бъдещето.

“Двама сприхави старци - единият в Кремъл, другият в Белия дом, започнаха тези войни по собствена воля, с мисълта, че ако ги спечелят бързо, това ще гарантира властта им. Но си бяха направили много криво сметката“, заяви той.

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