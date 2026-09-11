Доналд Тръмп иска Николай Младенов да застане начело на ООН?

Доналд Тръмп желае Организацията на обединените нации да бъде оглавена възможно най-бързо от българина Николай Младенов и вече е започнал да сондира мненията по въпроса на ръководителите на приятелските на САЩ страни, включително в Европа. Това обяви римският всекидневник “Република”, позовавайки се на източници от Брюксел и Вашингтон, пише „Труд“.

Държавният глава на САЩ мотивирал идеята си със становището, че мир с Техеран и освобождаването на Ормузкия проток за корабоплаването могат да бъдат постигнати, стига ООН да действа като гарант, но не ако Световната организация продължава да бъде ръководена от Антониу Гутериш. А от “надежден” според Тръмп генерален секретар като бившия министър на отбраната и външните работи на България, бивш специален координатор на ООН за Близкия изток и в момента генерален директор на радващия се на твърдата подкрепа на Тръмп “Съвет за мир в Близкия Изток” - Николай Младенов.

Според “Република” Тръмп бил обсъдил идеята си завчера дори с руския си колега Владимир Путин в състоялия се телефонен разговор и тя изглежда била споделена.

Всекидневникът посочва, че инициативата била стартирала преди няколко седмици и се основавала върху една неотменима за Белия дом предпоставка - ако войната срещу Иран трябва да приключи, Техеран в никакъв случай не би трябвало да контролира Ормузкия пролив. А отстъпването на контрола на Революционната гвардия на Техеран и на Оман би означавало очевидно поражение за Съединените щати - условие, неприемливо както преди, така и след междинните избори през ноември.

Никак не е случайно, подчертава “Република”, че въздушните удари бяха подновени именно в отговор на опита на Иран да контролира движението на търговските кораби в Персийския залив. В резултат на това, докато американските и европейските дипломатически пратеници - “шерпи”, водят преговори преди сесията на Общото събрание на ООН по-късно този месец, въпросът как да се управлява този воден път от решаващо значение за търговията с петрол и газ, се превръща във все по-сложен и заплетен възел.

Ето защо в неофициални разговори със съюзниците на САЩ президентът бил започнал да лансира идеята за евентуална роля на ООН като регулатор и контрольор на мирния процес и на възстановяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Реализацията на тази перспектива обаче със сигурност не включва предпоставка като ръководството на Световната организация да бъде в ръцете на Гутериш - личност, която администрацията във Вашингтон никога не се е колебала да критикува. Нещо повече, мандатът на бившия португалски премиер е към края си, като му остават едва три месеца, надпреварата за негов наследник вече е в разгара си и вече няколко кандидати са готови да поемат поста му на 1 януари 2027 г..

Към момента според “Република” фаворит е аржентинецът Рафаел Гроси - генерален директор на Международната агенция за атомна енергия, следван от чилийката Мишел Бачелет и от костариканката Ребека Гринспан. Всички те са от Южна Америка, тъй като неофициалната система за ротация на ръководството на ООН предвижда редът да бъде на Южна Америка след мандата на Европа.

Все пак не може да се изключи изненадващ ход - “заек, изваден от шапката” - предвид факта, че генералният секретар се номинира от Съвета за сигурност, където САЩ, Русия и Китай имат решаваща роля, а чак след това се избира от Общото събрание. И пренебрегвайки установените процедури, Тръмп е започнал да лансира името на сънародника ни, като в частни разговори бил изразил мнение, че ще се доверил на генерален секретар като Младенов, ако ООН трябва да играе решаваща роля в мирните преговори с Иран и последващото управление на Ормузкия проток.

Струва си да се отбележи също, обяснява “Република”, че Младенов е добре познат на израелското правителство от предишната си роля на пратеник за Близкия изток, ползва се с авторитет също така сред палестинците и останалите народи от региона.