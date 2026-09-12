Военен самолет е предизвикал транспортния хаос в Англия

Въвеждането на ”невалидни“ полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довел до срива в системата, заради който хиляди самолети останаха по летищата, и отприщи криза, застрашаваща поста на ръководителя на агенцията. Това съобщи “Файненшъл таймс”, предаде копеспондентът на БНР.

Четирима души, запознати с инцидента от вторник, заявиха за изданието, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа.

Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита, посочват източниците.

Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за въздушен трафик (НАТС) и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф.

Министърът на транспорта Хайди Алекзандър извика Ролф на среща в сряда, а министърът по въпросите на авиацията Киър Мадър проведе разговор с ръководители на авиокомпании. Впоследствие Алекзандър заяви, че сривът е бил “предотвратим”, и изиска от НАТС да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина.

Макар че Мартин Ролф може да бъде уволнен единствено от борда на директорите на НАТС, оглавяван от бившия ръководител на Rolls-Royce Уорън Ийст, правителството притежава 49% от компанията и може да оттегли подкрепата си за него.

Органът за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с краен срок за докладване след шест месеца, но докладът на НАТС, очакван следващата седмица, се счита за решаващ за съдбата на Ролф.