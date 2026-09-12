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Лейди Гага и годеникът й Майкъл Полански имат бебе

Не е ясно нито от какъв пол е детето, нито кога се е родило или как се казва

12.09.2026 | 09:33 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Американската певица Лейди Гага и годеникът й Майкъл Полански имат дете, предадоха Франс прес и АНСА, като се позоваха на американски медии.

В издания като „Пейдж сикс“ и „Пийпъл“ са публикувани снимки на певицата и годеника й с бебе. Повече подробности не се съобщават. 

Не е ясно нито от какъв пол е детето, нито кога се е родило или как се казва.

Лейди Гага е на 40 години. Тя се сгоди за Полански, който е предприемач и е на 42 години, преди две години. Двойката е заедно иначе от 2020 г.

В последно време Лейди Гага споменаваше, че иска да има деца.
(БТА)

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