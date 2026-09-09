Втори ден хаос: Над 1900 отменени полета във Великобритания (СНИМКИ/ВИДЕО)

Reuters 1 / 8 / 8

Общо над 1900 полета са били отменени до 05:00 ч. тази сутрин след възникналия вчера системен проблем в компанията за управление на въздушното движение NATS (National Air Traffic Services), сочат данни на фирмата за авиационни анализи Cirium.

NATS осигурява услуги по управление на въздушното движение за 15 летища във Великобритания. Въпреки че техническият проблем е отстранен, хаосът с полетите продължава и през втория ден, съобщава The Guardian.

Регистрирани са и закъснения на други полети, което създава сериозни затруднения за десетки хиляди пътници, пътуващи от и до Обединеното кралство.

Летище "Хийтроу“, което отмени 246 полета, предупреди пътниците да "пътуват само ако полетът им е потвърден като изпълняващ се“, допълва The Telegraph.

Смущенията в работата провокираха призиви за оставка на Мартин Ролф, ръководителя на NATS, който получава годишно възнаграждение от 1,5 милиона паунда, след като той е бил начело на организацията по време на три сериозни срива в рамките на четири години.

На въпрос дали обмисля бъдещето си на поста след инцидента, Ролф заяви, че "винаги поема пълна отговорност“. По-късни днес му предстои среща с министъра на транспорта Хайди Александър.

Тази сутрин той заяви, че NATS е изключила вероятността хаосът да е причинен от кибератака, и добави, че ще бъде проведено "много, много задълбочено и пълно разследване“.

Хаос и на летище “Гетуик“

Пътниците, прекарали нощна на британското летище “Гетуик” добавят, че са прекарали четири часа на борда на самолета преди полетът им да бъде канселиран напълно. Пътниците добавят, че хаос е имало и при получаването на багажа.

"Багажът от всички отменени полети беше насочен към една-единствена лента. Така че там имаше около хиляда души, които се опитваха да се доберат до куфарите си“, казва пътник пред BBC.

"Ситуацията в залата за багаж беше най-тежка и е истински късмет, че не се стигна до инциденти, докато нервите на хората се опъваха, а температурата в помещението се покачваше“, споделя мъжът.

Пътникът добавя, че след като първоначално полетът му е бил отменен, се надява днес "всичко да мине добре" и самолетът му да излети до крайната дестинация.

Тази сутрин говорител на летище "Гетуик“ в Лондон заяви, че полетите са възобновени, но прогнозира, че ще отнеме време, преди дейността "напълно да се нормализира“.

Оттам призоваха пътниците да продължат да следят информацията от своите авиокомпании за най-актуалните данни.

Междувременно говорител на летище "Хийтроу“ съобщи, че днес се извършват полети, но се очакват "последващи ефекти“ (закъснения) поради пренасочването на самолети и екипажи. Осигурен е допълнителен персонал, който да оказва съдействие на пътниците на различните терминали на "Хийтроу“, допълни говорителят.

Оттам също призовават пътниците да следят актуалната информация от своите авиокомпании. Призоваха и за търпение.

Според информационното табло за заминаващи полети на "Гетуик“, тази сутрин самолетите са излитали със закъснения, вариращи от 10 минути до два часа.

Таблото за заминаващи полети на "Хийтроу“ показва някои отменени полети, но като цяло самолетите излитат от летището.