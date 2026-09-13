Войната стана много скъпа, Украйна се подготвя за тежка зима

Украйна се подготвя за тежка зима, тъй като засилените руски удари по инфраструктурата и ключови експортни отрасли задълбочават бюджетните затруднения на страната, заявиха украински представители, цитирани от Ройтерс.

Министърът на икономиката Александър Кравченко заяви, че щетите по инфраструктурата и дълготрайните активи вследствие на руските въздушни удари от началото на годината се оценяват на близо 10 млрд. долара. По думите му по-широките икономически загуби от атаките и фактическата блокада на пристанищата възлизат на около 1,5 процентни пункта от брутния вътрешен продукт.

"Очакваме много тежка зима както по отношение на критичната инфраструктура, която руските атаки разрушават всеки ден, така и по отношение на общите икономически условия в страната", каза Кравченко пред инвеститори, официални представители и дипломати на конференцията YES в Киев.

Той добави, че това се случва при силно ограничени бюджетни възможности.

На фона на до голяма степен затихналото придвижване на фронта повече от четири години и половина след началото на войната Русия и Украйна все по-често атакуват логистичните мрежи и други икономически обекти, за да подкопаят военните усилия на противника, отбелязва Ройтерс.

Повече от две седмици Русия извършва почти непрекъснати атаки срещу Киев с по-бързи дронове с реактивни двигатели. Ударите нарушават всекидневния живот, стопанската дейност и работата на държавните институции. И Москва, и Киев отричат да нанасят умишлено удари по цивилни.

Русия на практика блокира и украинските черноморски пристанища чрез засилени въздушни атаки срещу южните райони на страната. Според Кравченко това излага на риск приходи от износ в размер на около 40 млрд. долара. През тези пристанища се транспортират основните украински експортни стоки – селскостопански продукти, желязо и стомана.

Щетите по инфраструктурата и промишлеността оказват натиск върху бюджетните приходи. Постъпленията от вътрешни източници през първите осем месеца на годината са с 1,35 млрд. долара под планираното, като една четвърт от недостига е отчетена само през август, заяви председателката на парламентарната бюджетна комисия Роксолана Пидласа.

По думите ѝ войната става все по-скъпа и Украйна вече не може да покрива изцяло разходите си за отбрана със собствени ресурси, както през предишните години.

През първите осем месеца на годината страната е изразходвала около 42 млрд. долара за отбрана, без да се отчита военната помощ в натура. Същевременно приходите от вътрешни източници и заемите на вътрешния пазар са осигурили общо 39 млрд. долара, посочи Пидласа.

"За съжаление, тази година войната стана толкова скъпа, че дори не можем да покрием нашата част от разходите", каза тя на конференцията.

Дневните разходи за войната са нараснали до около 190 млн. долара тази година спрямо 140 млн. долара през 2024 г. Пидласа обясни увеличението с инфлацията, по-голямата численост на войските, нарастващите социални плащания за семействата на загиналите военнослужещи и по-високото потребление на боеприпаси.

До края на годината Украйна трябва да осигури допълнително финансиране за отбраната си. Правителството търси възможности да намали или отложи невоенни бюджетни разходи и преговаря със западните партньори за допълнителна финансова подкрепа. Засега обаче няма ясно решение, което да осигури бързо необходимите средства, посочва Ройтерс.