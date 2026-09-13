Потъна ферибот, има един загинал и 30 души в неизвестност

Ферибот потъна край бреговете на тихоокеанската държава Вануату, един човек е загинал, а други 30 са в неизвестност.

15 пътници са намерени живи.

На борда е имало над 40 пътници и членове на екипажа. Издирвателната и спасителната операция продължава.

Фериботът "Матуй" е отплавал в петък от остров Санто към остров Амбае при бурно море, но не е достигнал местоназначението си.

Властите разследват възможна небрежност, включително дали са били пренебрегнати метеорологичните предупреждения и дали плавателният съд е бил претоварен.