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Потъна ферибот, има един загинал и 30 души в неизвестност

Инцидентът е станал край Вануату

13.09.2026 | 08:20 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Ферибот потъна край бреговете на тихоокеанската държава Вануату, един човек е загинал, а други 30 са в неизвестност.

15 пътници са намерени живи. 

На борда е имало над 40 пътници и членове на екипажа. Издирвателната и спасителната операция продължава.

Фериботът "Матуй" е отплавал в петък от остров Санто към остров Амбае при бурно море, но не е достигнал местоназначението си.

Властите разследват възможна небрежност, включително дали са били пренебрегнати метеорологичните предупреждения и дали плавателният съд е бил претоварен.

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