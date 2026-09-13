ЦСКА е в напреднали разговори за нов старши треньор

Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов старши треньор след оставката на Христо Янев.
"Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор. Но никак не е лесно, защото първенствата са в разгара си. Когато стане официално, клубът ще излезе с изявление. Такава е политиката на ЦСКА. Когато има нещо официално, тогава ще бъдете запознати с всички детайли", каза Илиев след победата над Арда с 4:1.
Отборът беше воден в този мач от Даниел Моралес, който застана временно на поста след напускането на Христо Янев. Самият Янев изгледа мача с Арда от трибуните и се очаква да остане в клуба на нова позиция.
ЦСКА победи Арда с 4:1 в мач от деветия кръг на Първа лига.
"Червените" получиха леден душ в началните секунди след гол на Бирсент Карагарен, но до почивката изравниха след точно изпълнена дузпа от Стефано Сенси, а през втората част стигнаха до успеха с попадения на резервата Лео Перейра, Жоел Зварц и Йоанис Питас от дузпа.
С победата "армейците" се изравниха с Лудогорец на втората позиция в класирането. Двата отбора имат по 20 точки, четири по-малко от лидера Левски.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.