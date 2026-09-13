78% от германците: Мерц не става за премиер

Голямо мнозинство от германците не смятат Фридрих Мерц за подходящия човек за канцлерския пост, показват резултати от ново проучване, предаде ДПА.

В онлайн анкета на института за изследване на общественото мнение Insa, проведена по поръчка на в. „Билд“, 78 процента от участниците са отговорили отрицателно на въпроса дали Мерц все още е подходящият канцлер. Положителен отговор са дали 14 процента, а 8 процента не са отговорили.

Според публикацията резултатите показват продължаващ спад на подкрепата за Мерц от средата на миналата година, когато над 30 процента от анкетираните са били доволни от работата му.

Мерц оглавява Християндемократическия съюз (ХДС), който управлява в коалиция с баварския Християнсоциален съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Дори сред анкетираните избиратели на ХДС преобладава отрицателната оценка – 58 процента смятат, че Мерц не е подходящият човек за поста, а 36 процента са на обратното мнение.

Съпредседателят на ГСДП Ларс Клингбайл също получава предимно отрицателни оценки, макар резултатите му да са по-добри от тези на Мерц. На въпроса дали Клингбайл все още е подходящият лидер на партията 51 процента са отговорили с "не", а 24 процента – с "да". Една четвърт от участниците не са дали отговор.

Проучването обхваща и отношението към т.нар. санитарен кордон срещу крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) – принципа, според който редица партии отхвърлят всякакво сътрудничество с нея.

Близо половината от анкетираните – 46 процента, вече не смятат този подход за подходящ. Подкрепят го 34 процента, а 20 процента не са отговорили./БТА