Прокуратурата вади подробности за случая "Петрохан"

МВР и прокуратурата ще дадат брифинг, на който ще информират за хода на разследването по смъртта на шестима мъже при хижа "Петрохан" и под връх Околчица. Властта беше обещала това да стане до края на август, но досега не бе дадена информация по случая.

Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която да разкрие възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчно ревизии.