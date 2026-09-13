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Прокуратурата вади подробности за случая "Петрохан"

Изяснени ли са мотивите за смъртта на групата на Калушев?

13.09.2026 | 07:57 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

МВР и прокуратурата ще дадат брифинг, на който ще информират за хода на разследването по смъртта на шестима мъже при хижа "Петрохан" и под връх Околчица. Властта беше обещала това да стане до края на август, но досега не бе дадена информация по случая.

Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която да разкрие възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчно ревизии.

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