Австралия се движи по-бързо, отколкото растат ноктите ни

Австралия се движи със скорост от около седем сантиметра годишно на север-североизток, което я прави най-бързо движещата се континентална суша на Земята, пише Science Blog.

На пръв поглед седем сантиметра за година изглеждат незначителни. За сравнение обаче човешките нокти растат средно с около 3,47 милиметра месечно, или приблизително 4,2 сантиметра годишно. Така Австралийската плоча се движи около 1,7 пъти по-бързо.

И в двата случая движението е практически незабележимо в ежедневието и става видимо едва за по-дълъг период.

Как учените измерват движението?

Тектоничните плочи се движат с различна скорост - от под един сантиметър до над 10 сантиметра годишно при някои океански плочи.

Австралия се отличава като най-бързо движещата се континентална суша, но не и като най-бързата част от литосферата като цяло.

Постоянни сателитни станции в различни части на Австралия следят позициите си в продължение на години. Отделните измервания могат да съдържат отклонения, но хилядите наблюдения разкриват ясна тенденция - вътрешността на континента се придвижва в една и съща посока.

Учените могат да разграничат това постоянно тектонично движение от по-малки промени, причинени от земетресения, потъване на земната повърхност или сезонни колебания в нивата на подземните води.

Австралия се отместила с 1,8 метра спрямо старите си координати

Движението на континента създава и съвсем практически проблеми.

Предишната австралийска координатна система е била базирана на местоположението на континента през 1994 г. Земята обаче продължила да се движи и до 2020 г. разминаването между старите координати и съвременната глобална референтна система достигнало около 1,8 метра.

Разликата вече е достатъчно голяма, за да има значение за строителството, прецизното земеделие и сателитната навигация.

Затова Австралия въвежда системата GDA2020, базирана на позицията на континента през 2020 г., както и механизъм, който отчита продължаващото движение на тектоничната плоча.

Австралия вече се сблъсква с Югоизточна Азия

Австралийската плоча включва не само самия континент, но и части от заобикалящата го океанска литосфера.

Северните и източните ѝ граници са особено сложни.

При Яванската падина океанската кора на Австралийската плоча се подпъхва под района на Сунда. В района на Тимор и Бандската дъга континенталният материал вече е достигнал границата, а около Нова Гвинея се сблъсква с множество по-малки плочи.

Тези процеси предизвикват земетресения, издигане на планини и вулканична активност.

Затова сблъсъкът на Австралия с Югоизточна Азия не е далечна прогноза - процесът вече е започнал.

Къде ще бъде Австралия след милиони години?

Австралия и Антарктида някога са били част от Гондвана. След разделянето им движението на Австралия на север се ускорява преди около 45 милиона години.

Сегашната скорост обаче не може просто да бъде използвана, за да се изчисли къде точно ще се намира континентът след стотици милиони години.

Движението на тектоничните плочи се променя при сблъсъци между континенти и образуване на нови зони на субдукция.

Според сценарий, описан в проучване от 2022 г. в National Science Review, след около 200-300 милиона години част от континентите може отново да се обединят в суперконтинент, наречен Амасия.

При този модел Тихият океан постепенно се затваря, а Австралия се присъединява към разрастващата се азиатска суша.

Това обаче е само един от възможните сценарии. Други модели предвиждат бъдещи суперконтиненти, известни като Пангея Проксима, Новопангея или Аурика.

Подобни модели не са точни прогнози за бъдещето, а научно обосновани сценарии за начина, по който тектоничните процеси биха могли да се развият.

Със сегашната скорост от седем сантиметра годишно Австралия би изминала около 700 километра за 10 милиона години. Движението е незабележимо в рамките на човешкия живот, но в геоложки мащаб постепенно променя облика на планетата.