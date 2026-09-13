Плачейки и пеейки Гърция изпраща Йоргос Мазонакис в последния му път ВИДЕО

В атмосфера на силно вълнение започна публичното поклонение пред тленните останки на Йоргос Мазонакис. Тялото на музиканта пристигна в неделя, 13 септември, в църквата "Света Троица" в Никея - решение, взето от семейството на популярния изпълнител, за да даде възможност на многобройните му почитатели да му отдадат последна почит, пишат от Kathimerini.

🖤 Γιώργος Μαζωνάκης: Με δάκρυα, τριαντάφυλλα και παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχθηκε ο κόσμος το φέρετρο του τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. 🌹 Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν κατά την είσοδό του στον ναό, με τους συγκεντρωμένους να υψώνουν λουλούδια… pic.twitter.com/mG7Ajr47hz — TA NEA (@ta_nea) September 13, 2026

Тленните останки на популярния певец пристигнаха в храма малко след 19:30 ч., като автомобилът едва си проправи път през гъстата тълпа. Хората хвърляха цветя, ръкопляскаха и снимаха пристигането на колата, която докара тялото до стъпалата на църквата под звуците на хитове на Мазонакис, пускани от високоговорители.

Веднага щом ковчегът бе внесен в храма, присъстващите започнаха да скандират "Безсмъртен!"

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ξεκίνησε η λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε τη σορό του αγαπημένου τραγουδιστή με λουλούδια και χειροκροτήματα, ενώ από τα ηχεία ακούγονταν μεγάλες επιτυχίες του. Ο συνωστισμός ήταν… pic.twitter.com/hS7aAzl4g1 — Newsbeast.gr (@newsbeast) September 13, 2026

Приятели и почитатели на Мазонакис търпеливо се събираха още часове преди църковните власти да разрешат влизането; с наближаването на определеното време площадът и тесните улички пред и около църквата се изпълниха с хора. Семейството на певеца бе пристигнало по-рано и остана до тленните му останки по време на поклонението.

«Φεύγω για μένα να νιώσω καλά» - Δεν φεύγει ο κόσμος από τη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη 🕯️ Συγκινητικές στιγμές στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον κόσμο να παραμένει στο σημείο και να αποχαιρετά τον αγαπημένο καλλιτέχνη. 💔 Θαυμαστές κάθε ηλικίας… pic.twitter.com/ejgNIU4KiC — TA NEA (@ta_nea) September 13, 2026

Преди началото на поклонението приятели на Мазонакис се обединиха в общо пеене на хитовете на изпълнителя, и по-специално на емблематичната песен "Palia mou Geitonia" ("Старата ми махала").

Το πλήθος παραμένει έξω από τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, περιμένοντας υπομονετικά για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη και να του πει το τελευταίο «αντίο». Την ίδια ώρα, οι μεγάλες επιτυχίες του αντηχούν δυνατά γύρω από την εκκλησία, με τον κόσμο να τραγουδά… pic.twitter.com/cRDUcuIjie — Newsbeast.gr (@newsbeast) September 13, 2026

Лицата на всички бяха изпълнени с тъга, а в разговорите преобладаваше любовта към песните, които обичаният изпълнител споделяше с публиката си. Въпреки често ексцентричното му присъствие, хората винаги са го възприемали като олицетворение на "човека от народа". Но преди всичко се усещаше всеобща болка и възмущение от неочакваната му загуба.

Мнозина почитатели пристигнаха пред църквата, за да се сбогуват с Мазонакис, пътувайки от райони извън Атина със специално наети за случая автобуси. За да се осигури безпрепятственото протичане на процеса, властите са поставили заграждения, определящи реда за влизане, а линейка на EKAB ще бъде разположена пред църквата през цялата нощ.

Изборът именно на този храм носи и специална символика, тъй като това е енорийската църква на квартала, в който Мазонакис е роден и израснал. Има и свидетелства, че като млад популярният изпълнител е участвал в богослуженията - било то като помощник на свещеника или чрез пеене.

Според решението на семейство Мазонакис, оповестено в официално съобщение, опелото ще се състои в понеделник, 14 септември, в Трети атински гробищен парк в тесен семеен кръг; вместо венци се отправя молба за дарения към организацията "Humanity Greece".