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Плачейки и пеейки Гърция изпраща Йоргос Мазонакис в последния му път ВИДЕО

Тялото на певеца пристигна в неделя, 13 септември, в църквата "Света Троица" в Никея

13.09.2026 | 22:17 ч. 2
Стопкадър: Kathimerini.

Стопкадър: Kathimerini.

В атмосфера на силно вълнение започна публичното поклонение пред тленните останки на Йоргос Мазонакис. Тялото на музиканта пристигна в неделя, 13 септември, в църквата "Света Троица" в Никея - решение, взето от семейството на популярния изпълнител, за да даде възможност на многобройните му почитатели да му отдадат последна почит, пишат от Kathimerini.

Тленните останки на популярния певец пристигнаха в храма малко след 19:30 ч., като автомобилът едва си проправи път през гъстата тълпа. Хората хвърляха цветя, ръкопляскаха и снимаха пристигането на колата, която докара тялото до стъпалата на църквата под звуците на хитове на Мазонакис, пускани от високоговорители.

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Приятели и почитатели на Мазонакис търпеливо се събираха още часове преди църковните власти да разрешат влизането; с наближаването на определеното време площадът и тесните улички пред и около църквата се изпълниха с хора. Семейството на певеца бе пристигнало по-рано и остана до тленните му останки по време на поклонението.

Преди началото на поклонението приятели на Мазонакис се обединиха в общо пеене на хитовете на изпълнителя, и по-специално на емблематичната песен "Palia mou Geitonia" ("Старата ми махала").

Лицата на всички бяха изпълнени с тъга, а в разговорите преобладаваше любовта към песните, които обичаният изпълнител споделяше с публиката си. Въпреки често ексцентричното му присъствие, хората винаги са го възприемали като олицетворение на "човека от народа". Но преди всичко се усещаше всеобща болка и възмущение от неочакваната му загуба.

Мнозина почитатели пристигнаха пред църквата, за да се сбогуват с Мазонакис, пътувайки от райони извън Атина със специално наети за случая автобуси. За да се осигури безпрепятственото протичане на процеса, властите са поставили заграждения, определящи реда за влизане, а линейка на EKAB ще бъде разположена пред църквата през цялата нощ.

Изборът именно на този храм носи и специална символика, тъй като това е енорийската църква на квартала, в който Мазонакис е роден и израснал. Има и свидетелства, че като млад популярният изпълнител е участвал в богослуженията - било то като помощник на свещеника или чрез пеене.

Според решението на семейство Мазонакис, оповестено в официално съобщение, опелото ще се състои в понеделник, 14 септември, в Трети атински гробищен парк в тесен семеен кръг; вместо венци се отправя молба за дарения към организацията "Humanity Greece".

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Тагове:

Йоргос Мазонакис Гърция погребение
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