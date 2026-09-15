Нов старт за Националната детска болница: Оттеглиха жалбата пред ВАС

Жалбата пред Върховния административен съд срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията за обществената поръчка, свързана с Националната детска болница, е оттеглена. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на среща с Обществения съвет за Национална детска болница.

Ивкова представи и новото ръководство на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" (ЗИКДБ), което вече е вписано и е поело управлението на дружеството.

"Слагаме край на забавянето и връщаме проекта в движение. България не може да чака още 10-15 години за Национална детска болница", заяви здравният министър.

По думите ѝ целта е болницата и прилежащата инфраструктура да бъдат изградени в рамките на мандата. Паралелно с това трябва да се работи и за осигуряването на медицинските специалисти, които ще работят в бъдещото лечебно заведение.

Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство на ЗИКДБ. Поискано е и прекратяване на настоящата обществена поръчка.

Решението е взето след становището на КЗК, резултатите от вътрешния одит и преценката, че заданието за проект с подобна обществена значимост трябва да бъде прецизирано с по-широко експертно участие.

Предстои да бъде създадена работна група, която да преработи обхвата на дейностите и заданието за Националната детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет.

Ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани със структурата на бъдещото лечебно заведение.

"Започваме нов етап – с прозрачност, експертиза и партньорство. Националната детска болница трябва да бъде проект, зад който стои най-доброто професионално знание и ясна визия за бъдещето на детското здравеопазване", заяви проф. Елена Пенева-Златкова.

Новото ръководство на ЗИКДБ ще координира постоянно работата с Обществения съвет. Предвиждат се регулярни срещи за структурата и функциите на болницата, необходимите педиатрични звена, подготовката на медицински специалисти и отделните етапи от реализацията на проекта.

След прецизирането на заданието трябва да започнат следващите етапи по изграждането на болницата, паралелно с планирането на необходимата инфраструктура и осигуряването на медицински кадри.

Още през август Ивкова заяви, че целта е Националната детска болница да бъде готова в рамките на мандата, като определи като недопустимо след шест години работа по проекта на мястото все още да има единствено празен терен, пише БТА.