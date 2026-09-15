Нов старт за Националната детска болница: Оттеглиха жалбата пред ВАС

Жалбата пред Върховния административен съд срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията за обществената поръчка, свързана с Националната детска болница, е оттеглена. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на среща с Обществения съвет за Национална детска болница.
Ивкова представи и новото ръководство на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" (ЗИКДБ), което вече е вписано и е поело управлението на дружеството.
"Слагаме край на забавянето и връщаме проекта в движение. България не може да чака още 10-15 години за Национална детска болница", заяви здравният министър.
По думите ѝ целта е болницата и прилежащата инфраструктура да бъдат изградени в рамките на мандата. Паралелно с това трябва да се работи и за осигуряването на медицинските специалисти, които ще работят в бъдещото лечебно заведение.
Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство на ЗИКДБ. Поискано е и прекратяване на настоящата обществена поръчка.
Решението е взето след становището на КЗК, резултатите от вътрешния одит и преценката, че заданието за проект с подобна обществена значимост трябва да бъде прецизирано с по-широко експертно участие.
Предстои да бъде създадена работна група, която да преработи обхвата на дейностите и заданието за Националната детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет.
Ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани със структурата на бъдещото лечебно заведение.
"Започваме нов етап – с прозрачност, експертиза и партньорство. Националната детска болница трябва да бъде проект, зад който стои най-доброто професионално знание и ясна визия за бъдещето на детското здравеопазване", заяви проф. Елена Пенева-Златкова.
Новото ръководство на ЗИКДБ ще координира постоянно работата с Обществения съвет. Предвиждат се регулярни срещи за структурата и функциите на болницата, необходимите педиатрични звена, подготовката на медицински специалисти и отделните етапи от реализацията на проекта.
След прецизирането на заданието трябва да започнат следващите етапи по изграждането на болницата, паралелно с планирането на необходимата инфраструктура и осигуряването на медицински кадри.
Още през август Ивкова заяви, че целта е Националната детска болница да бъде готова в рамките на мандата, като определи като недопустимо след шест години работа по проекта на мястото все още да има единствено празен терен, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.