Китай е разтревожен: Русия и Северна Корея сближават военните си връзки

Войната на Русия в Украйна, белязана от високи разходи, тежки загуби и забавени настъпления, е накарала Москва да разчита в голяма степен на Северна Корея за военна подкрепа. Пхенян е предоставил войски, артилерия и ракети, получавайки в замяна милиарди и чувствителни технологии като военноморски реактори и модерни дронове. Това засилващо се съюзничество между Русия и Северна Корея обаче дълбоко тревожи Китай. Пекин се опасява от засилена регионална нестабилност, увреждане на глобалния си престиж и отслабване на влиянието си върху Пхенян. Китай се притеснява, че една окуражена Северна Корея, подкрепена от руската помощ, би могла да провокира конфликти, което потенциално би засилило връзките в областта на сигурността между САЩ, Южна Корея и Япония или би подтикнало разпространението на ядрено оръжие. Въпреки че разглежда Русия като стратегически съюзник, отношенията на Китай със Северна Корея са изпълнени с недоверие, като това транзакционно партньорство се възприема като представляващо повече предизвикателства, отколкото възможности за Пекин, пише за Forbes Наташа Линдстаедт, професор в Университета на Есекс.

Владимир Путин знае, че има проблем.

Войната струва на Русия около 290 милиарда долара годишно. Русия губи 30 000 войници месечно. Настъплението ѝ не само забавя ход, но на някои места дори се обръща в обратна посока. А руската общественост усеща цената на войната по все по-осезаеми начини. През юли тази година украински дронове удариха нефтен терминал в Санкт Петербург и близкото пристанище. В допълнение към това в края на 2025 г. Русия обяви, че данъкът върху добавената стойност ще се повиши до 22%, като цените на хранителните продукти също ще скочат с 18% през 2026 г.

Путин е толкова отчаян, че започна да разчита на войски от Северна Корея, една от най-бедните държави в света. Агенцията за отбранителна информация на Южна Корея оценява, че от октомври 2024 г. насам Северна Корея е изпратила над 16 000 души в Русия и ѝ е доставила над 15 милиона артилерийски снаряда. Пхенян е предоставил на Русия и десетки ракети KN-23 и KN-24.

Украйна предположи, че в крайна сметка могат да бъдат разположени още до 50 000 севернокорейски войници, нещо, което сестрата на Ким Чен Ун, Ким Йо Чон, отхвърли като "напълно неоснователно".

Но как се възприема това засилващо се сближаване между Русия и Северна Корея от Китай? През последните 18 месеца Русия и Северна Корея са осъществили 23 визита на високо равнище с участието на министрите си, в сравнение с едва осем между Китай и Северна Корея.

Основното притеснение на Китай е, че по-тесните връзки между Русия и Северна Корея биха могли да увеличат регионалната нестабилност и да навредят на глобалната репутация на Китай. Китайският лидер Си Цзинпин също е загрижен, че засилващите се връзки между Путин и Ким Чен Ун ще намалят влиянието на Си върху Пхенян. Официални и академични китайски източници подчертават, че Пекин няма голям интерес към дълбоко тристранно военно сътрудничество, включващо Китай, Северна Корея и Русия. Макар Китай да признава, че по-широкото сътрудничество между Русия и Северна Корея увеличава натиска върху САЩ и другите западни съюзници, той остава незаинтересован да подкрепи официално тристранно сътрудничество, което би ограничило стратегическите цели на Пекин.

В действителност отношенията на Русия със Северна Корея са изцяло транзакционни.

Северна Корея с удоволствие е помагала, когато Русия е имала нужда от нея, но отношенията не са точно взаимни. През 2014 г. Северна Корея беше сред малкото държави, които признаха анексирането на Крим от Русия, надявайки се, че в замяна ще получи икономически ползи от Русия. Това обаче така и не се осъществи. Двустранната търговия между Северна Корея и Русия остана много ограничена – едва 42 милиона долара през 2020 г., като Северна Корея се нарежда на 139-то място сред най-големите търговски партньори на Русия.

Днес Северна Корея печели между 7,7 и 14,4 милиарда долара от продажбата на боеприпаси и разполагането на севернокорейски войски в Русия. Северна Корея също така се е възползвала от предоставянето от страна на Русия на чувствителни технологии, като например военноморски реактори за атомни подводници, системи за противовъздушна отбрана и технология за безпилотни летателни апарати. Освен това, с помощта на Русия Северна Корея би могла да получи достъп до автономни безпилотни летателни апарати, оборудвани с изкуствен интелект и реактивни двигатели.

Китай е все по-загрижен, че достъпът до този вид оръжия ще окуражи Северна Корея, което ще доведе до по-голяма нестабилност в региона. С руска помощ ядрената програма и космическите ресурси на Северна Корея се развиват с ускорени темпове, което окуражава Ким Чен Ун.

Китай също така се тревожи, че с нарастването на силата и самоувереността на Северна Корея поради по-тесните ѝ връзки с Русия, провокациите и погрешните ѝ преценки биха могли да предизвикат по-тясно сътрудничество в областта на сигурността между САЩ, Южна Корея и Япония, както и да мотивират Южна Корея и Япония да се стремят към придобиване на ядрено оръжие. Китай също така не желае да възникне регионален конфликт, който би могъл да доведе до бежанска криза на север от река Ялу, която разделя Северна Корея и Китай.

Историческите отношения между Китай и Северна Корея са белязани от съперничество, напрежение, подигравки и дълбоко чувство на недоверие, а не на взаимно уважение. Пекин иска Северна Корея да бъде само по-стабилна, но не непременно по-мощна. Ако в най-добрия случай Северна Корея се възприема като малък брат на Китай, то тя се счита за недисциплиниран такъв, неспособен да направи нищо разумно.

Това се случва в момент, когато китайската общественост, както се изразява чрез публикации в социалните медии, е активно враждебно настроена към Северна Корея, възприемайки я като неблагодарна размирница. Китайските граждани в социалните медии са дали на Ким неласкателни прякори, включително „Дебелият Ким Трети“, което китайското правителство трябваше да цензурира. Китайските интернет потребители в онлайн проучване разкриха, че много китайци от години изпитват студеност към Северна Корея.

Китайската общественост изпитва съвсем различни чувства към Русия. Китайските потребители на социалните медии са показали безспорна подкрепа към Русия във войната в Украйна, твърдейки, че "Русия трябва да победи". Путин се представя от китайските медии като мъдър, мил и добронамерен, като същевременно се изобразява и като непобедим силен лидер. Руският народ също се характеризира положително – като смел и достоен за възхищение. В крайна сметка китайците виждат Русия като стратегически съюзник и важен бастион срещу агресивния Запад. Същото не може да се каже за Северна Корея.

Макар Москва да изглежда в близки отношения с Пхенян, това е предимно временен брак по сметка, без особена любов от страна на руснаците към Северна Корея. Руснаците проявяват само леко затопляне към Северна Корея, като едва една трета от руското общество ще възприема Северна Корея като близък съюзник през 2026 г. — макар това да е огромен ръст в сравнение с 2021 г., когато делът е бил едва 3%, според независимия "Левада Център".

За Китай тези разцъфващи отношения между Северна Корея и Русия представляват повече предизвикателства, отколкото възможности. Докато Москва задълбочава военните и стратегическите си връзки с Пхенян, Пекин рискува да загуби част от влиянието си върху Северна Корея, като в същото време се сблъсква с по-непредсказуем съсед на прага си. Това, което може да изглежда като полезно партньорство за Москва, става все по-неудобно за Пекин.