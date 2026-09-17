Литър бензин надхвърля вече 2 евро на много места в Испания

Цената на литър бензин вече надхвърля 2 евро на много бензиностанции в Испания. Експерти прогнозират, че поскъпването ще продължи.

По официални данни средната цена за литър бензин е 1,89 евро, а на дизела - 1,88. Въпреки това на редица бензиностанции в страната горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро, предаде кореспондентът на БНР.

Експерти отдават повишаването на цените на недостига на петрол в световен мащаб.

Според директора на фондация "Сивисмо" Алберт Гивернау фактът, че значително количество петрол е блокирано в Ормузкия проток, означава, че в обращение или на пазара има по-малко гориво. По думите му е много вероятно цената на барел петрол, както и на неговите производни, да продължи да расте.

Ако нестабилността продължи, е възможно освен повишаване на цените на горивата да се стигне и до проблеми с доставките, отбелязва Виктор Гарсия Небреда, генерален секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива. Според него правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина.