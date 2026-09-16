Д-р Симидчиев: Ако не успокоим цените на горивата, ще се влоши икономиката

В качеството си на президент Илияна Йотова помилва Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. По данни на ПП и ДБ Атанасов е бил освободен от затвора десет години преди изтичането на присъдата си, а впоследствие е заловен с голямо количество наркотични вещества.

"Това, което трябва да бъде президентската кампания, е спор между тези, които кандидатстват. Трябва да бъде спор върху визия и отговорност. А компромати обикновено са неща, които са се случили, но не са известни. И понеже в момента всички дискутират самото помилване, но самото помилване има и предистория, има и следистория. Помилването идва след активно изискване Атанасов да дойде в България, което значи, че това е нещо, което има предистория", каза депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев в студиото на "Денят ON AIR".

А това, което искат от ДБ, е информация със самия указ, както и документацията, водеща до него.

"Единствено прозрачността може да произнесе дали това решение е отговорно и е направено както трябва, или е въпрос на "дайте тук да си приберем нашето момче, ще го помилваме и ще го пуснем да продължава дейността, която той отдавна върши". А следисторията е как изведнъж един човек възкръсва - перитонитът е състояние, от което човек може да излезе с операция. При всички положения тогава състоянието му е било свързано с прекъсване на самото излежаване на присъдата", допълни д-р Симидчиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Попитан дали е бил смутен от данните, изнесени от прокуратурата и МВР по случая "Петрохан", той отговори:

"Взех документа, пуснах го през програма за изкуствен интелект и написах да ми направи критичен анализ. Получава се една страница. Има и 7 критични точки, още на първия ред пише, че това, което има като документ, е нарушение на член 198 от Наказателно-процесуалния кодекс".

"Точка шеста показва, че никой от поставените въпроси не изисква анализ на политическа връзка. Но политическа връзка от експертите се прави. В момента това, което се прави, е, че се пуска нещо, което не бих нарекъл документ, защото там няма нито подписи, нито дата, нито нищо. Ние нямаме официална позиция, нямаме официални данни, имаме неща, които се споделят на час по лъжичка в определени моменти. Това го виждам доста отчетливо", категоричен е депутатът.

Д-р Александър Симидчиев подчерта, че е от изключително значение данните да бъдат финализирани и да има яснота по тях.

"Със сигурност това, което е станало, е отвратително. Но да се пришиват разни други неща около него е неоснователно. Трябва да се проследят финансовите потоци. Столичният кмет е закупил апаратура, която е била свързана с дейността на една от неправителствените организации. Всичко е направено с негови лични пари и е било публично. Има неща, които трябва да бъдат изследвани и те трябва да имат окончателен резултат, а преди него не бива да се пускат подобни неща, защото те не само увреждат интересите на ангажираните хора, които са невинни жертви в цялото това нещо, но и създават политическо настроение", добави гостът.

"От началото на годината и бензинът, и дизелът са се повишили - дизелът е поскъпнал с 0,60 евро, а бензинът с около 0,40 евро, от което ДДС кумулативно е около 0,10–0,15 евро. До края на годината ще стане още повече. Това са пари, които така или иначе са събрани в повече от хората. Поевтиняването е важно, за да не се получи свръхпотребление. Трябва да имаме баланс, за да нямаме твърде голяма инфлация, защото тя ще се разпилее върху всичко останало. Ако не успокоим цените на горивата сега, ще имаме още по-лоша динамика на нашата икономика", каза още д-р Симидчиев.