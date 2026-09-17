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Тротинетка и кон се сблъскаха в Гърция, младеж е в критично състояние

Собственикът на животното е задържан

17.09.2026 | 13:04 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Младеж на 17 години е пострадал тежко, след като катастрофирал с кон, докато управлявал електрическа тротинетка на остров Кефалония, съобщава „Катимерини“, като се позовава на ЕРТ.

Според информацията произшествието е станало край селището Разата, докато младият човек се е придвижвал в посока Аргостоли. При неизяснени засега обстоятелства той се е сблъскал с кон, който вървял в същата лента и в същата посока и бил воден на повод от собственика си.

Пострадалият е бил откаран в болницата на острова, но сериозността на състоянието му е наложило да бъде прехвърлен по въздух в атинска болница, където се лекува в критично състояние.

Собственикът на коня е бил задържан, а срещу него е образувана преписка за нанасяне на телесна повреда по небрежност.
(БТА)

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Тагове:

тротинетка кон Кефалония Гърция
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