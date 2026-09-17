След кратко боледуване: почина президентът на Крумовград Басри Саров

Президентът на Крумовград Басри Саров е починал след кратко боледуване.

БФС изказа съболезнования след кончината на ръководителя:

"Президентът на ФК Крумовград Басри Саров почина днес след кратко боледуване. Той бе човек, дълбоко отдаден на своя клуб и на развитието на футбола в Крумовград. Със своята всеотдайност, отговорност и любов към играта Басри Саров остави трайна следа във футболната общност.

Ръководството и служителите на Българския футболен съюз изказват своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Басри Саров, както и на всички във ФК Крумовград. Поклон пред паметта му!".