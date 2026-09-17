Руски удар напълно унищожи склада на Олена Зеленска с помощи за деца

Складът на фондацията "Олена Зеленска" беше напълно унищожен след руска атака сутринта на 16 септември, съобщиха от фондацията във Facebook.

"Нашият склад в Киев беше напълно унищожен при руска атака. Изгоря до основи. Най-важното е, че няма пострадали. Благодарим на екипите на Службата за извънредни ситуации на Украйна, които се отзоваха на мястото, за тяхната бързина и професионализъм. В склада се съхраняваше хуманитарна помощ, закупена от фондацията или получена от партньори, предназначена за последващо разпределение сред деца, семейства и институции в различни региони на Украйна, в зависимост от нуждите им", се посочва в публикацията.

Пресцентърът на фондацията уточни, че сред унищожените стоки е имало генератори, домакински уреди, лаптопи, таблети, четци за електронни книги и медицинско оборудване.

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Цялата тази помощ е имала една цел: да подкрепи образованието на децата и дейността на образователните институции и болниците, както и да помогне на семейства в различни региони на Украйна.

Складовите помещения в Киев, където се е съхранявал реквизит на продуцентското студио "Квартал 95", са били ударени от руски реактивни дронове през нощта срещу 16 септември.