Арктика се превръща в нов фронт: Русия и НАТО трупат напрежение в региона

Миналата седмица войната в Украйна достигна дълбоко в руската Арктика. На 9 септември украински дронове нанесоха удари по два завода за преработка на газ в Ямало-Ненецкия окръг, разположен на около 1 900 мили от украинската граница. Това е най-далечният удар на Украйна срещу Русия от началото на войната. Енергийната инфраструктура в Арктика, в региона Ямал, произвежда около 80 % от природния газ на Русия, пише в анализ за RS Павел Девяткин, научен сътрудник в Института "Куинси" и старши сътрудник в Арктическия институт.

Руските военни анализатори смятат, че украинските дронове са били изстреляни от Суми, в северната част на Украйна, и са достигнали чак до Ямал с помощта на Starlink. Силите за специални операции на Украйна обявиха:

"До днес това се считаше за абсолютно безопасен тил."

Атаката също така разтърси европейските енергийни пазари, тъй като Европа купува големи количества газ от региона Ямал. По-късно президентът Доналд Тръмп призова Украйна да спре да атакува руската дизелова инфраструктура, като заяви, че недостигът на гориво вследствие на ударите „нанася вреда на света“, без изрично да признае факта, че скокът в световните цени на енергията се държи до голяма степен от войната в Иран.

Това е вторият път, в който Арктика е въвлечена във войната в Украйна. Още през юни 2025 г. украински дронове, внесени контрабандно в Русия с камиони, удариха въздушната база „Оленя“ на полуостров Кола, като целта им бяха руските стратегически бомбардировачи с голям обсег, които Москва смяташе за защитени поради отдалеченото им местоположение в Арктика.

Това, което прави тези удари особено опасни, е липсата на механизми за управление на следващия инцидент. Напрежението между ядрените сили вече ескалира в Арктика. Една конфронтация в този регион може бързо да ескалира в нещо много по-голямо.

Както САЩ, така и Русия разполагат със стратегически бомбардировачи и подводници на север от Полярния кръг. Русия използва Арктика като полигон за изпитване на крилати ракети с ядрено задвижване и подводни дронове.

Миналата седмица анонимни западни официални лица съобщиха на Ройтерс, че през април 2026 г. американски, британски и норвежки сили са се сблъскали с руски подводни апарати, които изглежда са тренирали как да саботират критични кабели в близост до Свалбард. Руското посолство в Осло отхвърли доклада като информационна война, целяща да оправдае милитаризацията на Арктика от страна на НАТО.

Преди Арктика беше арена за мерки за укрепване на доверието, обмен на информация за разположението на силите, многостранно научно сътрудничество и програми, които намаляваха риска от грешки в преценката. Днес нивото на доверие е опасно ниско, което пречи на подобни съвместни усилия. Регионът е изправен пред нарастваща военна активност и почти никакви механизми, които да попречат на изгубен дрон или маневра на подводница да прераснат в ескалация, която никоя от страните не желае.

След удара през 2025 г. срещу руските стратегически бомбардировачи Джордж Бийб от Института "Куинси" отбеляза с тревога, че западните коментатори приветстваха атаката, като до голяма степен пренебрегнаха рисковете, които тя представляваше за ядрената стабилност. Атаката срещу авиационния компонент на руската ядрена триада заслужава далеч по-трезво размишление, отколкото аплодисментите, които получи.

Дилемата на сигурността в Арктика

На фона на задълбочаващия се конфликт в Украйна се наблюдава ескалираща конфронтация между Запада и Русия. Настоящата траектория представлява класическа дилема на сигурността: НАТО укрепва присъствието си в Арктика поради възприемана руска заплаха, Русия укрепва присъствието си поради възприемана заплаха от НАТО, и така кръгът се затваря. С всеки ход всяка от страните вижда доказателство за враждебността на другата.

След приемането на Финландия и Швеция в НАТО през 2023 и 2024 г. седем от осемте арктически държави (всички освен Русия) са членове на алианса. През февруари 2026 г. НАТО стартира Arctic Sentry, обединявайки дейностите на алианс, включително датската Arctic Endurance и норвежката Cold Response, в рамките на съгласувана оперативна структура, координирана чрез Съвместното командване на силите в Норфолк, Вирджиния.

Arctic Sentry беше обявена месец след като Тръмп засили напрежението в алианса с заплахите си да анексира Гренландия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви мисията, докато лобираше пред Тръмп да се откаже от намерението си да придобие острова.

Европейските съюзници се надяваха, че Arctic Sentry и преговорите с Вашингтон ще позволят на НАТО да остави настрана спора за Гренландия и да се фокусира отново върху това, което наричат приоритет за сигурността на Европа: Русия и войната в Украйна. Междувременно Тръмп продължава да се стреми към придобиването на арктическия остров, дори докато Европа инвестира 232 милиона долара в подкрепа на Гренландия.

Финландия събра европейските лидери в Хелзинки тази седмица, за да обсъдят "състезанието с руснаците и китайците за използването и контрола над Арктика". Финландският министър-председател заяви:

"Европа трябва да бъде толкова силна, че на Русия дори да не ѝ хрумне да ни предизвика тук, на север."

Сега ученията на НАТО, като например Cold Response 26, са включени в рамката на Arctic Sentry. Тазгодишното учение в Норвегия включваше 30 000 войници от четиринадесет държави, които репетираха контраатака срещу "враг на изток".

Руски официални лица обявиха, че Москва ще предприеме мерки за противодействие на НАТО в Арктика. Успоредно с това Русия и Китай засилват сътрудничеството си в областта на сигурността в Арктика. През 2024 г. руски и китайски бомбардировачи проведоха за първи път съвместни учения в зоната за въздушна отбрана на Аляска, в международното въздушно пространство. САЩ отговориха, като изпратиха повече войски и артилерия в отдалечените кътчета на Аляска.

Същата година китайската брегова охрана проведе първото си в историята патрулиране в Северния ледовит океан заедно с руската гранична служба.

Възобновяване на диалога

За своя чест, Европейското командване на САЩ (EUCOM) обяви възстановяването на военния диалог с Русия по-рано тази година. Норвегия също планира да обсъди въпроси, свързани с морската сигурност, с Русия в рамките на Споразумението за предотвратяване на инциденти в морето (INCSEA).

При толкова голяма активност на север е обнадеждаващо да се види, че някои арктически държави постепенно възобновяват диалога с Русия. В бъдеще ще бъдат необходими циркумполярен диалог и канали за общуване за останалите държави-членки на НАТО, които оперират в Арктика.

Войната в Украйна оказа влияние върху руско-китайските отношения в Арктика. От гледна точка на Русия обръщането към Китай беше практична стъпка в условията на дипломатическа изолация, но това не е непременно първият избор на Москва. Преди 2022 г. Русия активно участваше редом със своите западни партньори в институции за морска безопасност като Форума на арктическите брегови охрани.

След началото на войната западните арктически държави осъдиха военните действия на Русия и преустановиха сътрудничеството. Владимир Кулишов, ръководител на руската гранична служба, обясни, че в резултат на това Москва се е почувствала принудена да потърси нови партньори. Русия покани китайската брегова охрана първо като наблюдател на учение, ръководено от Русия, а по-късно като подписал страна на официален меморандум за сътрудничество в областта на морската сигурност.

Западната политика на изолиране на Русия по същество не остави на Москва друга алтернатива, освен да търси координация с Китай. Това предостави на Пекин стратегическо присъствие в Арктика, нещо, което Пентагонът разглежда като основна заплаха за сигурността. Преди това Китай имаше достъп до Арктика предимно благодарение на толерантността на Русия, а не на партньорството ѝ.

Неотдавнашните ескалации са предупреждение, че предпазните мерки и старите правила вече не съществуват. Ако искаме да предотвратим превръщането на региона в постоянно бойно поле, всички арктически държави трябва да погледнат сериозно на намаляването на риска.

Войната в Украйна прекъсна десетилетия на плодотворно сътрудничество в Арктика. Тъй като търсенето на мир в Украйна сега се възобновява, всички арктически държави трябва да засилят дипломатическите канали, особено диалога между военните сили, подобно на каналите, които EUCOM и норвежките въоръжени сили поддържат с Русия. Многостранното сътрудничество между бреговите охрани на арктическите държави също е от решаващо значение.

Новото статукво - състояние на все по-нарастващо напрежение между ядрените сили - е просто твърде рисковано, за да бъде понесено.