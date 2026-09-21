Служител на имиграционните власти простреля и рани мъж в Остин

Служител на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) простреля и рани мъж в Остин, столицата на щата Тексас, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

На мястото бързо се събраха протестиращи срещу агенцията.

Мъжът, чиято самоличност не се съобщава, е настанен в болница в тежко, но стабилно състояние, след като е бил прострелян веднъж в торса, заяви началникът на полицията в Остин Лиза Дейвис на пресконференция с кмета и други градски представители.

Министерството на вътрешната сигурност, към което спада ICE, не участва в пресконференцията и не предостави подробности.

Полицията в Остин не е участвала в операцията или в стрелбата, възникнала след спиране на превозно средство за проверка, каза Дейвис пред репортери.

Кметът на Остин Кърк Уотсън, който е представител на Демократическата партия, заяви, че иска полицейското управление на града да се включи в разследването, за да се осигури "независим поглед" върху процеса. Уотсън изрази мнение, че не би било уместно ICE да провежда разследването самостоятелно.

Жителите на Остин имат право да се чувстват в безопасност в своя град, каза Уотсън. Едно надлежно разследване само ще повиши доверието, добави той.

Дейвис заяви, че все още не знае каква е националността на простреляния човек. Ръководителката на полицията отбеляза, че на този ранен етап разполага с малко факти, но добави, че специалният отдел за разследвания към нейното ведомство е на мястото на инцидента.

(БТА)