Начинът, по който ще завърши войната в Украйна, ще определи сигурността в Европа

Мотивацията ми да се кандидатирам е, че България има нужда от един силен и независим президент. Един президент, на когото българските граждани могат да разчитат. След края на мандата на служебното правителство аз направих една обиколка из страната, срещнах се с много хора и видях няколко неща. Видях доверие, чух много думи за надежда, но видях и притеснение – притеснение от смяната на ориентацията на страната, от концентрацията на власт“. Това заяви за bTV бившият служебен министър-председател и кандидат за президент Андрей Гюров.

"Справедливият мир е мир, който дава гаранции, че той ще бъде устойчив. Справедливият мир не е мир, който е краткосрочен между два етапа на войната. И затова, за да бъде справедлив и устойчив, той трябва да се съобразява с международното право, да няма двойни стандарти. Основно в международното право е, че не може да се променят границите със сила", коментира Гюров относно постигането на мир в Украйна. "Много е важно как наистина ще завърши този конфликт, защото начинът, по който ще бъде приключена войната в Украйна, ще даде архитектурата на сигурността в Европа оттук нататък. Това е изключително важно за нас, които сме на източния фланг, които сме много близо до конфликта. Да не забравяме, че има руски официални лица, които казват, че НАТО трябва да се върне в границите отпреди 1997 година. Това по какъв начин влияе на България."

"Поддържането на диалога и сътрудничеството през Атлантика е изключително важно за Европа,

защото ние виждаме, че на базата на това сътрудничество беше опазен мирът в Европа 80 години след края на Втората световна война. Това е изключително важно за нас, но в едно открито сътрудничество и партньорство трябва да може да се казват и грешките, когато такива се правят."

По думите му, в случая позицията на Европа, а и такава трябва да бъде позицията на България, естествено, е, че влизането в един конфликт без план може да доведе до много неприятни последици, каквито виждаме в момента.

"Официалната позиция на Европейския съюз, и тази, която поддържа България, е, че трябва да се върви в посока засилване на санкционния режим и да се търси по този начин край на конфликта. В едно открито и ясно партньорство трябва да може да се казва кога сме съгласни и кога не сме съгласни с определени действия, дори на нашите съюзници", отбеляза той.

Според Андрей Гюров има разлика между посланията, които се отправят от сегашното правителство и от президентството в чужбина и в България.

"Ние сме част от Европа - една от най-древните държави на континента. 70% от нашата икономика зависи от Европейския съюз. Нашите деца учат в Европа. Ние пътуваме в Европа, така че ние сме неразривно свързани с континента. Когато това е така, ние трябва да имаме много ясни позиции, ние трябва да сме солидарни с нашите партньори", допълни той. "Не мисля, че чухме някакви нови факти, само внушения, и не мисля, че тази пресконференция по какъвто и да било начин допринесе за връщане на доверието на хората в работата на институциите. Още повече, че се чу, че дори и прокуратурата, и ДАНС са имали информация още от 2022 година. Тя е била препратена към прокуратурата през 2025 година. Ако тези институции си бяха свършили работата, най-вероятно нямаше да има тази трагедия с шест жертви", коментира Андрей Гюров относно случая "Петрохан-Околчица". "Аз, като бях служебен премиер, случаят вече беше в прокуратурата. Естествено, съм изискал цялата информация и съм дал нареждания за пълна прозрачност по случая. Всичко, което е можело да бъде казано, е било казано. И моята позиция е била и винаги ще бъде, че всичката информация трябва да стигне до обществото, да видим защо се е стигнало дотук, къде сме се провалили като институции, като общество, за да имаме тази трагедия и за да не се повтаря", посочи той. "Мисля, че има достатъчно начини един силен и независим президент да може да отговори на очакванията на българските граждани. Дотолкова, доколкото има списък с хора, които биха били възможности за служебен премиер - да, може да се говори за разширение на списъка, допълване с други длъжности, които биха били подходящи. Като цяло, аз мисля, че тази конституционна реформа върши точно работата, за която беше проведена, а именно в определени моменти да избегне концентрацията на власт в ръцете на един човек", каза още Гюров.