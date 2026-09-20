Бъгита без шофьор: Украйна тества нов начин за снабдяване на фронта

Украйна тества за първи път домашно произведени, дистанционно управлявани всъдеходни бъгита, съобщи Киев в петък, тъй като страната търси надеждни начини за снабдяване на войските през предстоящата зима.

Brave1, украинската иновационна платформа, подкрепяна от държавата, съобщи, че е провела закрити изпитания на бъгита, разработени от местни производители, съвместно със специална единица към украинската военна разузнавателна агенция ГУР.

Целта на тестовете беше да се провери дали превозните средства, които могат да бъдат управлявани както с пилот, така и дистанционно, биха могли да функционират в условия на бойно поле, като се има предвид настъпващата зима, пише BI.

"С наближаването на зимата украинската армия се нуждае от достъпни, бързи и високомобилни превозни средства, които могат да работят както с шофьор, така и дистанционно", се посочва в изявление на Brave1.

Наземните роботи се превърнаха в жизненоважен компонент на украинската логистика през тази година и са част от по-широките усилия на въоръжените сили да заменят войниците с машини в опасни мисии на фронтовата линия, когато и където това е възможно.

Много от тези роботи обаче имат "ограничения", посочи Brave1, като ги определи като бавни и предупреди, че биха могли да изпитват затруднения в снега и калта през зимата.

Украйна е използвала офроуд бъгита в специални операции.

Те са бързи и се справят добре на неравен терен, макар и да нямат външна защита. При дистанционно управлявано бъги обаче това вече не е толкова голям проблем. С любезното съдействие на Brave1

Украйна сега дава приоритет на разработването на бъгита от местно производство, за да запълни тази потенциална празнина в способностите.

Украинските сили отдавна използват бъгита от чуждестранно производство, леки четириколесни превозни средства без външна защита, за пехотни атаки, бързо придвижване и други специализирани мисии, както и за логистика. Украинските специални оператори са ги използвали по време на мисии, избягвайки вражески дронове в процеса.

След изпитанията Brave1 съобщи, че производителите в момента усъвършенстват своите бъгита въз основа на получената обратна връзка. Следващата стъпка е сътрудничество с украинското министерство на отбраната за мащабиране на разгръщането на тези превозни средства на бойното поле.

Министерството на отбраната на Украйна вече беше дало сигнал, че възнамерява да започне масово производство на бъгита.