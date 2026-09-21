Разкриха канабисова плантация край Ахтопол, двама са задържани

54-годишен мъж от Ахтопол и 39-годишна жена от Царево са задържани при полицейска акция за отглеждане на канабис, съобщиха от ОД на МВР - Бургас.
Двамата стопанисвали имот в землището на Ахтопол, където криминалистите открили 12 конопени растения с височина между 130 и 160 сантиметра.
От имота са иззети още около 10 грама марихуана, четири топчета със същото наркотично вещество, електронна везна и гриндер.
Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Царево.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.