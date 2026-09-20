Тръмп срещу медиите: CNN, MSNBC и Politico с ограничен достъп до Белия дом

Президентът Доналд Тръмп поднови битката си с медиите, разпространяващи "фалшиви новини“, в платформата Truth Social, като блокира достъпа на CNN, MSNBC и Politico заради това, че "лъжат, когато отразяват дейността на президента на САЩ“, и заяви, че "предстоят мерки и срещу други медии, разпространяващи фалшиви новини“.

Медиите заявиха, че са били конфискувани журналистическите карти на техни репортери, които в събота сутринта са отишли в Белия дом.

CNN разпространи изявление, в което определя забраната за достъп като „незаконно посегателство“ срещу конституционното право да се упражнява журналистическа дейност без намеса от страна на правителството.

MSNBC и Politico също публикуваха изявления, в които подчертават, че ще защитават правата си, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на САЩ. От двете телевизии заявиха, че ще продължат да отразяват работата на правителството на Тръмп.

По-късно, по време на брифинг в Овалния кабинет, Тръмп беше попитан от репортер кои други медии има предвид. Тръмп даде като пример за медии, разпространяващи “фалшиви новини“, вестниците The New York Times, The Washington Post, въпреки че не каза изрично, че ще им наложи забрана за достъп до Белия дом.

В отговор от NYT определиха заплахите на Тръмп като “поредната репресивна и противоконституционна мярка“ и изразиха подкрепа за медиите, които са несправедливо взети на прицел.

WP също реагира на действията на Тръмп, които определи като “явна форма на сплашване, целяща да заглуши отразяването на събитията“. Американският вестник подчерта, че достъпът на журналистите му до Белия дом е “конституционно право, което не подлежи на преговори“.

Тръмп и преди е правил опити да ограничава достъпа до пресконференции на определени медии или конкретни журналисти.

Миналата година той забрани на журналисти от АР да участват в пресгрупата, която отразява неговите прояви. Причината за забраната бе, че след като Тръмп обяви, че Мексиканският залив вече официално се казва “Американски залив“, АП продължи да използва предишното наименование на географския обект.

Медията внесе съдебен иск срещу наложените ограничения.